La temporada 2026 en Primera División ya está en marcha. En los últimos cuatro días, la Liga de Primera arrancó con varios partidazos, pero ahora las miradas se trasladan al próximo fin de semana.

La segunda fecha arrancará este viernes 6 de febrero en La Florida. Audax Italiano recibe la visita de la Universidad de Concepción desde las 20:00 horas.

Para el sábado 7 quedaron agendados tres partidos: Coquimbo Unido se verá las caras con Palestino, O’Higgins recibe a Deportes La Serena y el partido más atractivo se jugará en Macul: Colo Colo recibe a Everton en el Estadio Monumental.

El domingo 8 comenzará la fecha con otro partidazo: en Talcahuano, Huachipato y la Universidad de Chile sacarán ronchas. En la misma jornada, Ñublense se mide con Deportes Limache y la UC debuta en el Claro Arena ante Deportes Concepción.

Finalmente, la fecha terminará el lunes 9 de febrero con el duelo entre Unión La Calera y Cobresal en el Nicolás Chahuán Nazar.

Fecha 2 del Campeonato Nacional 2026

Viernes 6 de febrero

20:00 hrs | Audax Italiano vs. Universidad de Concepción | Bicentenario La Florida

Sábado 7 de febrero

12:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Palestino | Francisco Sánchez Rumoroso

| 18:00 hrs | O’Higgins vs. Deportes La Serena | El Teniente

| 20:30 hrs | Colo Colo vs. Everton | Monumental

Domingo 8 de febrero

12:00 hrs | Huachipato vs. Universidad de Chile | Estadio Huachipato

| 18:00 hrs | Ñublense vs. Deportes Limache | Bicentenario Nelson Oyarzún

| 20:30 hrs | Universidad Católica vs. Deportes Concepción | Claro Arena

Lunes 9 de febrero

20:00 hrs | Unión La Calera vs. Cobresal | Nicolás Chahuán Nazar