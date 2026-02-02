;

PROGRAMACIÓN. Fecha 2 del Campeonato Nacional 2026: dónde, cuándo y cómo ver los partidos en vivo, online, y en TV

Este lunes por la noche terminó la primera jornada, por lo que las miradas se trasladan al próximo fin de semana.

Gonzalo Miranda

LIGA DE PRIMERA 2026

LIGA DE PRIMERA 2026

La temporada 2026 en Primera División ya está en marcha. En los últimos cuatro días, la Liga de Primera arrancó con varios partidazos, pero ahora las miradas se trasladan al próximo fin de semana.

La segunda fecha arrancará este viernes 6 de febrero en La Florida. Audax Italiano recibe la visita de la Universidad de Concepción desde las 20:00 horas.

Para el sábado 7 quedaron agendados tres partidos: Coquimbo Unido se verá las caras con Palestino, O’Higgins recibe a Deportes La Serena y el partido más atractivo se jugará en Macul: Colo Colo recibe a Everton en el Estadio Monumental.

El domingo 8 comenzará la fecha con otro partidazo: en Talcahuano, Huachipato y la Universidad de Chile sacarán ronchas. En la misma jornada, Ñublense se mide con Deportes Limache y la UC debuta en el Claro Arena ante Deportes Concepción.

Finalmente, la fecha terminará el lunes 9 de febrero con el duelo entre Unión La Calera y Cobresal en el Nicolás Chahuán Nazar.

Fecha 2 del Campeonato Nacional 2026

Los partidos de la segunda jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 6 de febrero

  • 20:00 hrs | Audax Italiano vs. Universidad de Concepción | Bicentenario La Florida

Sábado 7 de febrero

  • 12:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Palestino | Francisco Sánchez Rumoroso
  • 18:00 hrs | O’Higgins vs. Deportes La Serena | El Teniente
  • 20:30 hrs | Colo Colo vs. Everton | Monumental

Domingo 8 de febrero

  • 12:00 hrs | Huachipato vs. Universidad de Chile | Estadio Huachipato
  • 18:00 hrs | Ñublense vs. Deportes Limache | Bicentenario Nelson Oyarzún
  • 20:30 hrs | Universidad Católica vs. Deportes Concepción | Claro Arena

Lunes 9 de febrero

  • 20:00 hrs | Unión La Calera vs. Cobresal | Nicolás Chahuán Nazar
ADN

Así se jugaría la segunda jornada de la Liga de Primera

