El campeón gana con uno menos: Coquimbo Unido vence a Palestino y suma su primer triunfo en el torneo / CRISTIAN ILVA /AGENCIAUNO

El vigente campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, se hizo respetar en casa y derrotó 3-1 a Palestino este sábado, por la fecha 2 del Campeonato Nacional 2026.

El “Pirata” venía de un amargo debut en el torneo, cayendo ante la U. de Concepción el pasado fin de semana. Pero hoy volvió a los triunfos a pesar de que jugó con uno menos todo el segundo tiempo.

Guido Vadalá (19′), Luis Riveros (33′) y Manuel Fernández (76′) anotaron para el conjunto aurinegro. Nelson Da Silva (73′) descontó en el elenco “árabe”.

El central Elvis Hernández se fue expulsado en el cuadro local al minuto 41. Aun estando en desventaja numérica, los dirigidos por Hernán Caputto lograron superar al equipo de Cristian “La Nona” Muñoz.

De esta manera, Coquimbo Unido sumó sus primeros tres puntos en el Campeonato Nacional 2026. Por su parte, Palestino se mantiene con una unidad.

En la próxima fecha, los “árabes” recibirán a Universidad de Chile (13 de febrero), mientras que la escuadra coquimbana visitará a Deportes La Serena (14 de febrero).