La Universidad Católica cerró la jornada dominical de la segunda fecha de la Liga de Primera con un sólido triunfo 2-0 ante Deportes Concepción en el Claro Arena.

En su estreno esta temporada en el ex San Carlos de Apoquindo, la UC no lo pasó bien durante el primer tiempo y, pese a controlar el balón en los primeros 45 minutos, sufrió para defender los avances de los extremos del “León de Collao”.

Tras el descanso, Daniel Garnero ajustó las piezas y el resultado fue inmediato, ya que, apenas iniciado el complemento, Fernando Zampedri (50′) aprovechó un pase filtrado de Matías Palavecino para poner el 1-0.

El encargado de estirar las cifras para los de la precordillera fue Justo Giani (70′), quien se asoció con el “Toro” dentro del área para luego definir ante la salida de César Dutra.

Con esta victoria, la Universidad Católica alcanza los cuatro puntos en la Liga de Primera, mientras que Deportes Concepción sigue como colista junto a Everton, como los únicos equipos sin unidades.