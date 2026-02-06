;

VIDEOS. Audax Italiano se luce en La Florida y le propina a la UdeC su primera derrota tras volver a Primera División

En el arranque de la segunda fecha de la Liga de Primera, los “itálicos” se hicieron fuertes de local para subirse momentáneamente a la cima del torneo.

Este viernes se dio inicio a la segunda jornada de la Liga de Primera en La Florida, donde Audax Italiano se impuso por 3-0 ante la Universidad de Concepción.

Los dirigidos por Gustavo Lema mostraron una gran versión sobre el pasto sintético del Estadio Bicentenario, logrando abrir la cuenta a los 7 minutos con un gol de Diego Coelho.

Los “itálicos” ampliaron la ventaja antes del cierre de la primera parte. En esta ocasión, fue Federico Mateos (42′) quien infló las redes con un potente remate de larga distancia para vencer a Santiago Silva.

En la segunda etapa, ya con modificaciones en el equipo, el “Campanil” consiguió equiparar las acciones, aunque no fue suficiente para descontar en el marcador.

Todo ser terminó para los del Biobío en la última jugada del partido, cuando Franco Troyansky (90+5′) aprovechó las falencias defensivas de los dirigidos por Juan Cruz Real para poner el 3-0.

Con esta victoria, Audax Italiano alcanzó los 4 puntos en la Liga de Primera, posicionándose provisionalmente como líder del torneo. Por su parte, la UdeC se quedó con las mismas 3 unidades que consiguió ante Coquimbo Unido en el debut.

