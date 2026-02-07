En el segundo compromiso de la jornada sabatina de la Liga de Primera, O’Higgins consiguió un agónico triunfo sobre Deportes La Serena, con el que se ubica como puntero provisional del torneo.

En el encuentro disputado en el Estadio Codelco El Teniente, fueron los locales quienes dominaron las acciones con el control del balón, aunque sin generarse grandes ocasiones de gol.

La jugada más cercana para abrir la cuenta para La Serena estuvo en los pies de Jeisson Vargas, quien envió un saque de esquina cerrado que complicó al arquero Omar Carabalí, que terminó enviando el balón hacia su propia red. Sin embargo, el árbitro anuló la conquista porque el balón había salido de la cancha al momento del centro.

Cuando parecía que todo se cerraba sin goles en Rancagua, apareció Francisco González (87′) para romper el cero. El argentino capturó un balón muerto tras una serie de rebotes en el área “papayera”.

Con este triunfo, O’Higgins suma su segunda victoria consecutiva en la Liga de Primera y se instala como puntero con 6 puntos, mientras que Deportes La Serena se quedó con la única unidad conseguida en su debut ante la UC.