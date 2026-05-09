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Estudiantes se desmayan tras trekking en Toltén: autoridades investigan origen de la emergencia

Un grupo de estudiantes sufrió complicaciones de salud durante una actividad de trekking en Queule, Región de La Araucanía.

Juan Castillo

Comunicaciones Hospital de Toltén

Comunicaciones Hospital de Toltén

Momentos de preocupación se vivieron este sábado en la comuna de Toltén, Región de La Araucanía, luego de que nueve estudiantes sufrieran desmayos mientras participaban en una actividad de trekking durante una gira de estudios.

El incidente ocurrió en el sector Alto Copin, en la localidad de Queule, donde una delegación de 25 alumnos del Liceo Padre Nicolás de Vilcún realizaba una caminata al aire libre como parte de sus actividades recreativas y educativas.

Según información difundida por Meganoticias, los jóvenes comenzaron a presentar complicaciones de salud al finalizar el recorrido, situación que derivó en desmayos y obligó a activar un amplio operativo de emergencia en la zona.

Los primeros en llegar al lugar fueron voluntarios de Bomberos, quienes prestaron atención inicial a los estudiantes mientras se coordinaba la llegada de otros equipos de rescate y personal de salud.

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Autoridades aún no logran determinar qué causó los desmayos

Desde la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de Salud confirmaron que, hasta el momento, no existe claridad respecto a las causas que provocaron la emergencia médica que afectó a los estudiantes.

Las autoridades señalaron que se están recopilando antecedentes para determinar si las complicaciones estuvieron relacionadas con factores físicos, ambientales o de otra naturaleza asociados a la actividad de trekking.

Pese a la preocupación inicial, desde los equipos de emergencia indicaron que no se trató de una situación de extrema gravedad. Con el paso de las horas, la mayoría de los estudiantes afectados fue dado de alta tras ser evaluados por personal médico.

Solo una menor permanece bajo observación debido a un esguince de tobillo sufrido durante la actividad, lesión que continúa siendo monitoreada por profesionales de salud.

El caso generó inquietud entre apoderados y autoridades educativas debido a las condiciones en que se desarrollaba la excursión y a la cantidad de estudiantes afectados simultáneamente.

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