VIDEO. La cantera al rescate de Ortiz: Colo Colo sufre para sumar su primera victoria del año a costa de Everton

Yastin Cuevas ingresó desde el banco y rescató los tres puntos sobre el final del partido.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo no levanta cabeza de la mano de Fernando Ortiz, pero ahora acaba de sumar su primer triunfo en la Liga de Primera, lo que le permitirá respirar por al menos una semana.

En el Estadio Monumental, la gente se hizo sentir contra el plantel y el cuerpo técnico albo, que tuvo que ser rescatado por el canterano Yastin Cuevas para ganarle a Everton

Si bien el “Cacique” fue capaz de dominar el balón durante todo el encuentro, las acciones ofensivas fueron escasas. La más clara del primer tiempo estuvo en los pies de Claudio Aquino, a quien Ignacio González le negó el gol con una gran atajada dentro del área.

En la segunda etapa, las cosas mejoraron en cuanto a la circulación del balón, pero nuevamente poco se pudo hacer para batir el murallón viñamarino. Eso sí, consiguieron inflar las redes con un remate de larga distancia de Víctor Felipe Méndez, pero todo fue anulado por una posición de adelanto previa de Javier Correa.

Cuando parecía que todo estaba acabado para el “Cacique”, respondió el menos esperado. Tras un tiro de esquina de Méndez, fue Yastin Cuevas (90+1′) el encargado de vencer a Ignacio González tras una mala salida del portero.

Más tarde, fue Javier Corra el encargado de estirar la ventaja a 2-0 tras una solitaria carrera de Leandro Hernández.

Con este triunfo, Colo Colo suma sus primeros tres puntos en la Liga de Primera, mientras que Everton se mantiene en cero y es colista del torneo.

