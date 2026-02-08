Ley del ex, VAR y polémica: Ñublense y Deportes Limache reparten puntos en Chillán por la Liga de Primera

En Chillán, Ñublense y Deportes Limache le dieron continuidad a la jornada dominical de la Liga de Primera con un entretenido empate 1-1.

Los encargados de abrir la cuenta en el Estadio Nelson Oyarzún fueron los visitantes, que, haciendo valer la ley del ex, se adelantaron con gol de Gonzalo Sosa (18′), tras pase de Jean Meneses.

El empate de los “Diablos Rojos” llegó en el arranque de la segunda etapa, cuando, tras una pifia en el área de Augusto Aguirre, fue Ignacio Jeraldino el encargado de batir la portería de Matías Bórquez.

Los “tomateros” pudieron haberse quedado con el triunfo tras un penal sobre “Tekashi”, pero luego de revisar la jugada en el VAR, el juez del encuentro determinó que el atacante limachino había exagerado el contacto en el área.

Con este empate, Ñublense suma su segundo punto en la Liga de Primera, mientras que Deportes Limache alcanza las cuatro unidades.

En la siguiente jornada, los chillanejos volverán a ser locales ante Audax Italiano, mientras que Deportes Limache recibirá a O’Higgins.