VIDEOS. Unión La Calera sigue sorprendiendo y trepa a la cima de la Liga de Primera tras golear a Cobresal

El cuadro “cementero” se une a O’Higgins como uno de los únicos punteros de la Liga de Primera.

Javier Catalán

Foto: @ulc_oficial

Foto: @ulc_oficial

Este lunes se cerró la segunda fecha de la Liga de Primera en el interior de la Región de Valparaíso, donde el sorpresivo Unión La Calera se impuso por 3-1 ante Cobresal y se instaló como uno de los punteros del torneo.

El cuadro “cementero” abrió la cuenta tempranamente gracias a Kevin Méndez (8′), quien aprovechó un certero centro rasante de Daniel Gutiérrez para marcar el primero en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Tras ello, los “mineros” habían logrado el empate mediante Agustín Nadruz, pero el tanto fue anulado por el VAR debido a una mano previa del jugador. Para peor, un par de jugadas después sería Francisco Pozzo (29′) el encargado de estirar las cifras y poner el 2-0 para los locales.

El envión calerano no se detuvo ahí, ya que seis minutos más tarde Sebastián “Sacha” Sáez (35′) decretó el 3-0 con un potente remate que dejó sin opciones al portero Alejandro Santander.

La visita logró descontar sobre el final del primer tiempo, cuando el propio Agustín Nadruz (45+4′) se tomó revancha y marcó el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, Unión La Calera trepa a la cima de la tabla junto a O’Higgins, como los únicos equipos con puntaje perfecto. En tanto, Cobresal se mantiene en la medianía con tres unidades.

