Este lunes se cerró la segunda fecha de la Liga de Primera en el interior de la Región de Valparaíso, donde el sorpresivo Unión La Calera se impuso por 3-1 ante Cobresal y se instaló como uno de los punteros del torneo.

El cuadro “cementero” abrió la cuenta tempranamente gracias a Kevin Méndez (8′), quien aprovechó un certero centro rasante de Daniel Gutiérrez para marcar el primero en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

⚽🔴⚪ ¡Los Cementeros insistieron!



Unión La Calera buscó y encontró el gol ante Cobresal, luego de una asistencia de Daniel Gutiérrez que Kevin Méndez aprovechó para abrir la cuenta.



Unión La Calera buscó y encontró el gol ante Cobresal, luego de una asistencia de Daniel Gutiérrez que Kevin Méndez aprovechó para abrir la cuenta.

Tras ello, los “mineros” habían logrado el empate mediante Agustín Nadruz, pero el tanto fue anulado por el VAR debido a una mano previa del jugador. Para peor, un par de jugadas después sería Francisco Pozzo (29′) el encargado de estirar las cifras y poner el 2-0 para los locales.

⚽🔴⚪ ¡Se extiende la ventaja!



Unión La Calera aprovechó un traspié en la defensa de Cobresal, y Francisco Pozzo anotó el segundo tanto Cementero.



Unión La Calera aprovechó un traspié en la defensa de Cobresal, y Francisco Pozzo anotó el segundo tanto Cementero.

El envión calerano no se detuvo ahí, ya que seis minutos más tarde Sebastián “Sacha” Sáez (35′) decretó el 3-0 con un potente remate que dejó sin opciones al portero Alejandro Santander.

⚽🔴⚪ Y cayó el tercero



Unión La Calera incrementó la ventaja con este contundente disparo de Sebastián Sáez, en el que es su primer tanto del 2026.



Unión La Calera incrementó la ventaja con este contundente disparo de Sebastián Sáez, en el que es su primer tanto del 2026.

La visita logró descontar sobre el final del primer tiempo, cuando el propio Agustín Nadruz (45+4′) se tomó revancha y marcó el 3-1 definitivo.

⚽⛏️🟠 ¡El descuento minero!



Luego de un gol que fue anulado, Agustín Nadruz volvió a insistir y logró abrir la cuenta para Cobresal ante Unión La Calera.



Luego de un gol que fue anulado, Agustín Nadruz volvió a insistir y logró abrir la cuenta para Cobresal ante Unión La Calera.

Con este triunfo, Unión La Calera trepa a la cima de la tabla junto a O’Higgins, como los únicos equipos con puntaje perfecto. En tanto, Cobresal se mantiene en la medianía con tres unidades.