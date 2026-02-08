VIDEOS. La U de “Paqui” no despega: azules caen ante Huachipato y siguen sin ganar en la Liga de Primera
El elenco acerero comenzó perdiendo, pero logró remontar el marcador para llevarse la victoria ante el equipo de Francisco Meneghini.
En un partido que se jugó sin público, Huachipato se impuso ante Universidad de Chile por 2-1 en el Estadio CAP Acero de Talcahuano, por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.
El duelo comenzó a favor de los azules, que se pusieron en ventaja con anotación de Eduardo Vargas al minuto 13. Sin embargo, el 1-0 de la U no duró mucho, ya que a los 35′ llegó el empate del cuadro local, por medio de Maximiliano Gutiérrez.
A los 76’ del segundo tiempo, cuando el marcador seguía 1-1, Lionel Altamirano falló un penal en el conjunto acerero: Gabriel Castellón le atajó el remate.
Cinco minutos después, Renzo Malanca marcó para el dueño de casa, decretando así el 2-1 definitivo.
Con este triunfo, el equipo que dirige Jaime García sumó sus primeras tres unidades en la Liga de Primera 2026. Por el contrario, el elenco de “Paqui” Meneghini sigue sin ganar en el torneo y se mantiene con un punto.
En la próxima fecha, Huachipato visitará a Everton en Viña del Mar, el 13 de febrero, y ese mismo día Universidad de Chile jugará de visita ante Palestino.
Revisa los goles de la victoria acerera
