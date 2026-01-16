En la edición de Los Tenores de este viernes 16 de enero, nuestros panelistas analizaron el triunfo de Colo Colo en su primer amistoso del año, la posición de Arturo Vidal en el encuentro y las lecciones que sacó Fernando Ortiz del duelo ante Olimpia.

Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Andrés Fernández y Carlos Costas supieron de las decisiones que tomará la Federación de Fútbol de Chile con Nicolás Córdova y los canales que entran en disputa para adquirir los derechos de los partidos de La Roja.

Además, comentaron la reactivación de la Universidad de Chile por Esteban Matus y escucharon las palabras de Héctor Hoffens sobre el sueldo que recibirá Juan Martín Lucero en los azules.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 16 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.