VIDEO. Ortiz revela diálogo con Vidal sobre su nuevo rol en Colo Colo y deja claro mensaje por Cepeda: “Si se va...”

El técnico de los albos habló tras el triunfo ante Olimpia en la Serie Río de La Plata y también valoró la llegada de su nuevo refuerzo, Maximiliano Romero.

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, realizó un positivo balance tras el triunfo por penales sobre Olimpia en su debut por la Serie Río de La Plata y reveló el diálogo que tuvo con Arturo Vidal sobre su nuevo rol en el “Cacique”.

“Los primeros 20 minutos se notó la carga física de la semana pasada, pero los chicos entendieron por dónde era, se empezaron a soltar y hubo oportunidades de gol. La verdad, me voy satisfecho, esto recién comienza y vamos por buen camino”, comenzó declarando el DT en la zona mixta del Estadio Luis Franzini de Montevideo.

Consultado sobre la línea de tres defensores que utilizó, el técnico albo sostuvo: “Si está presente es porque estoy convencido del trabajo que estamos logrando. Ellos tienen que saber que es una forma de jugar, podemos volver a la anterior. Lo importante es que ellos están predispuestos y entienden la necesidad".

En esa línea, se refirió al nuevo rol de Arturo Vidal como líbero y agregó: “Su juego habla por sí solo. Lo único que le dije es que entienda bien el puesto que hoy ocupa, que sea paciente, más allá de las ganas que tiene siempre de ganar. Lo entendió perfecto y es un jugador que puede jugar en cualquier posición".

“Esa competencia que tiene interiormente jugando el líbero la tiene que calmar un poco porque es el último hombre y tiene que saber cuándo decidir y cuándo no. A mi modo de ver, sin analizarlo, lo hizo bien. Una vez que analice el partido, las correcciones de todo el equipo van a estar", complementó.

Por otro lado, Fernando Ortiz valoró la llegada del delantero argentino Maximiliano Romero como cuarto refuerzo. “No lo he visto todavía a Maxi, me lo comunicó recién el presidente. Es un jugador importante para la plantilla y llega a sumar. Lo voy a ver ahora o mañana, pero es un jugador interesante", afirmó.

Finalmente, abordó la posible salida de Lucas Cepeda en este mercado de fichajes y señaló: “Mientras el mercado de pase esté abierto, cualquiera puede irse. Yo no le cierro la puerta a ningún jugador. Si viene una oferta, será analizada por el club, por el jugador y si se tiene que ir, ojalá que se vaya feliz y contento. Y si se tiene que quedar, Lucas es un joven que tiene varias situaciones como esta".

