;

VIDEO. Defensa del padre de niña fallecida en Las Condes apunta contra la madre tras accidente

El abogado de Jorge Constanzo aseguró que la madre de Isidora recibió un video del departamento con antelación y no hizo ningún cuestionamiento por la ausencia de protección en las habitaciones.

Mario Vergara

El caso de la pequeña Isidora, la niña de dos años que falleció trágicamente tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes, ha dado un nuevo giro judicial luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago decretara la prisión preventiva para su padre, Jorge Constanzo.

El tribunal de alzada decidió endurecir la medida cautelar tras recalificar el hecho desde un cuasidelito a un homicidio por omisión mediante dolo eventual, argumentando que existió una clara “indiferencia en el cuidado” de la menor por parte del progenitor.

Frente a este complejo escenario judicial, la defensa del imputado ha intentado desestimar la gravedad de las acusaciones, centrando su estrategia en las circunstancias de la instalación de las mallas de seguridad en el departamento. El abogado defensor, Cristian Santander, argumentó que su representado sí había colocado estas protecciones, pero limitadas únicamente al sector del living-comedor y la terraza, justificando su decisión bajo la premisa de que ese era el lugar donde la niña jugaba habitualmente y que la menor “no utilizaba” la habitación desde donde cayó.

Revisa también:

ADN

En medio de su argumentación, la defensa buscó endosar parte de la responsabilidad a la madre de la niña, Gloria Ortiz, apuntando a una supuesta conformidad o inacción frente a las medidas de seguridad. El defensor aseguró que Constanzo le envió un video a Ortiz mostrando las mallas instaladas y enfatizó que “no hubo ningún cuestionamiento por parte de la madre” ni reparos sobre la falta de protección en el resto de las habitaciones, sugiriendo que ella “perfectamente pudo haber pedido” registros adicionales para comprobar la seguridad total del inmueble.

Finalmente, el abogado intentó justificar las omisiones del padre argumentando que el acuerdo previo del Juzgado de Familia, que exigía condiciones de seguridad, estaba redactado en “términos muy generales” y sin peticiones específicas. Sumado a esto, Santander indicó que Constanzo “rara vez” llevaba a la niña a ese domicilio y sostuvo que, desde el punto de vista legal, la ausencia de mallas constituye un “riesgo permitido”, ya que no existe ninguna imposición legislativa que obligue a los residentes de un edificio a contar con estas estructuras.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad