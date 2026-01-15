Colo Colo dio el vamos a su temporada 2026 con el primero de los amistosos que debe disputar en la Serie Río de la Plata, el cual terminó con un empate sin goles, pero dejó varias lecciones a considerar.

En el Estadio Luis Franzini de Montevideo, los albos se enfrentaron a Olimpia de Paraguay, en un encuentro marcado por dos tiempos de distinto nivel para los dirigidos por Fernando Ortiz.

En la primera parte, Colo Colo sufrió en demasía. Probando con una línea de tres en el fondo y con Arturo Vidal como líbero, quien tuvo que aparecer fue Fernando De Paul, que con varias atajadas de gran nivel salvó en reiteradas ocasiones a la zaga colocolina.

En la segunda mitad, el “Tano” Ortiz supo encontrarle la vuelta al partido y, desde ahí en adelante, el “Cacique” fue muy superior a los guaraníes. La ocasión más clara llegó en los pies de Javier Correa, quien tras un enganche dentro del área remató de zurda, pero el larguero le negó el 1-0.

CERCA, MUY CERCA: Correa enganchó y casi mete un golazo en Colo-Colo vs. Olimpia.



🏆 #Serie2026

📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0HksqD6j2U — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026

Posteriormente, llegaron numerosos cambios por ambos lados, los cuales desvirtuaron completamente el desarrollo del encuentro, que desde ese momento no volvió a tener mayores ocasiones de riesgo.

En la tanda de penales final, fueron los albos quienes se quedaron con el triunfo, donde Fernando De Pual fue la gran figura atajando dos envíos de los jugadores de Olimpia.

Ahora, Colo Colo volverá a la acción en la Serie Río de la Plata el domingo 18 de enero, cuando enfrente a Alianza Lima.