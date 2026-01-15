;

VIDEO. Colo Colo arranca el 2026 con el pie derecho: venció en penales a Olimpia en su primer amistoso del año

Los albos jugaron un partido de altos y bajos, pero no consiguieron romper el cero y luego ganaron en la tanda desde los 12 pasos.

Javier Catalán

Foto: @elClubOlimpia

Foto: @elClubOlimpia

Colo Colo dio el vamos a su temporada 2026 con el primero de los amistosos que debe disputar en la Serie Río de la Plata, el cual terminó con un empate sin goles, pero dejó varias lecciones a considerar.

En el Estadio Luis Franzini de Montevideo, los albos se enfrentaron a Olimpia de Paraguay, en un encuentro marcado por dos tiempos de distinto nivel para los dirigidos por Fernando Ortiz.

En la primera parte, Colo Colo sufrió en demasía. Probando con una línea de tres en el fondo y con Arturo Vidal como líbero, quien tuvo que aparecer fue Fernando De Paul, que con varias atajadas de gran nivel salvó en reiteradas ocasiones a la zaga colocolina.

Revisa también:

ADN

En la segunda mitad, el “Tano” Ortiz supo encontrarle la vuelta al partido y, desde ahí en adelante, el “Cacique” fue muy superior a los guaraníes. La ocasión más clara llegó en los pies de Javier Correa, quien tras un enganche dentro del área remató de zurda, pero el larguero le negó el 1-0.

Posteriormente, llegaron numerosos cambios por ambos lados, los cuales desvirtuaron completamente el desarrollo del encuentro, que desde ese momento no volvió a tener mayores ocasiones de riesgo.

En la tanda de penales final, fueron los albos quienes se quedaron con el triunfo, donde Fernando De Pual fue la gran figura atajando dos envíos de los jugadores de Olimpia.

Ahora, Colo Colo volverá a la acción en la Serie Río de la Plata el domingo 18 de enero, cuando enfrente a Alianza Lima.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad