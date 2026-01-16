“El sueldo que va a recibir Lucero es irrisorio... El mejor jugador de la U debe ganar la mitad o menos”

Juan Martín Lucero tiene todo encaminado para arribar a Universidad de Chile. El delantero argentino llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con Fortaleza y todo indica que se convertirá en nuevo refuerzo azul para la temporada 2026.

Con el pasar de los días, han surgido nuevos antecedentes sobre el acuerdo del atacante y el cuadro laico. Según informó RTI Esporte, el ex Colo Colo tendría un sueldo que lo convertiría en uno de los futbolistas mejores pagados del fútbol chileno.

El citado medio detalló que el ariete de 34 habría solicitado un salario cercano a los 110 millones de pesos, cifra que supera con claridad al resto del plantel de la U.

Al respecto, Héctor Hoffens, histórico exdelantero azul, conversó con ADN Deportes y cuestionó el elevado monto que recibiría el ‘Gato’. “El sueldo que va a ganar para mí es irrisorio, algo que no concuerda con el medio chileno”, afirmó.

“El mejor jugador de la U debe ganar la mitad o un poco menos. Quizás eso también puede ser un problema para el grupo por cómo se den las cosas", agregó el otrora delantero de 69 años.

La llegada de Francisco Meneghini a la banca de la U

Por otro lado, Hoffens se refirió a la elección de ‘Paqui’ como nuevo entrenador de los azules y realizó una dura crítica: “Creo que al técnico le han dado muchas atribuciones, una fuerza y un mando que no se había visto en los técnicos de la U, y eso me llamó la atención”.

“Es un nombre totalmente sin valores en cuanto a logros. Hizo una buena campaña con O’Higgins, pero era fácil hacer una buena campaña el año pasado con todos los equipos importantes que estuvieron tambaleando, por ejemplo, Colo Colo, la U y Católica", añadió.

“Entonces no fue difícil, pero vamos a ver ahora. La U tiene la obligación de ganar y eso es fundamental para una tranquilidad y para un futuro de un técnico", sentenció Hoffens.