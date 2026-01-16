;

Colo Colo oficializa a su cuarto refuerzo para 2026: ataque completo para Fernando Ortiz

El “Cacique” presentó en sus redes sociales al delantero Maximiliano Romero.

Javier Catalán

Foto: @maxiiromero10

Foto: @maxiiromero10

Colo Colo al fin puede decir que, a falta de no sufrir más bajas en el mercado, ya tiene plantel completo para la temporada 2026.

Esto, luego de que hace algunos minutos fuera oficializado Maximiliano Romero como el cuarto refuerzo de los albos, delantero que llega a préstamo desde Argentinos Juniors.

¡Bienvenido al Eterno Campeón! El delantero argentino Maximiliano Romero ya es Cacique y se convierte en nuestro cuarto refuerzo para la temporada 2026”, escribió el club en su presentación en redes sociales.

Revisa también:

ADN

El atacante, que la temporada pasada defendió la camiseta de O’Higgins, llega al “Cacique” para ocupar el lugar vacante que dejó Salomón Rodríguez y sumarse a Javier Correa como opción para el centro del ataque.

El “9”, que ya se encuentra en Montevideo para incorporarse a la pretemporada de Colo Colo, arriba con la clara misión de mantener las buenas cifras que registró en su media temporada en Rancagua: 7 goles y 2 asistencias en 13 partidos con el “Capo de Provincia”.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad