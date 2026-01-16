Colo Colo oficializa a su cuarto refuerzo para 2026: ataque completo para Fernando Ortiz

Colo Colo al fin puede decir que, a falta de no sufrir más bajas en el mercado, ya tiene plantel completo para la temporada 2026.

Esto, luego de que hace algunos minutos fuera oficializado Maximiliano Romero como el cuarto refuerzo de los albos, delantero que llega a préstamo desde Argentinos Juniors.

“¡Bienvenido al Eterno Campeón! El delantero argentino Maximiliano Romero ya es Cacique y se convierte en nuestro cuarto refuerzo para la temporada 2026”, escribió el club en su presentación en redes sociales.

El atacante, que la temporada pasada defendió la camiseta de O’Higgins, llega al “Cacique” para ocupar el lugar vacante que dejó Salomón Rodríguez y sumarse a Javier Correa como opción para el centro del ataque.

El “9”, que ya se encuentra en Montevideo para incorporarse a la pretemporada de Colo Colo, arriba con la clara misión de mantener las buenas cifras que registró en su media temporada en Rancagua: 7 goles y 2 asistencias en 13 partidos con el “Capo de Provincia”.