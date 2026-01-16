Ben Brereton destaca su racha goleadora en Inglaterra: “Es todo o nada, tienes que ir a fondo en cada partido” / Michael Regan

Ben Brereton busca una vez más asentarse y completar una temporada regular en la Championship, luego de sus pasos por clubes como Nottingham Forest, Blackburn Rovers, Sheffield United y Southampton, etapas en las que no consiguió el protagonismo ni la continuidad que pretendía.

Actualmente, el Derby County marcha en la decimotercera posición de la Segunda División inglesa, con 35 puntos totales. A pesar de que el club inglés ha ganado únicamente 9 partidos en 26 jornadas, el atacante nacional vive un buen momento personal tras sumar dos goles en los últimos dos partidos.

Si bien el equipo no ganó ninguno de los dos encuentros contra el Wrexham por la Championship y Middlesbrough por la FA Cup, el chileno pudo anotar y sumar confianza.

En la previa a su próximo partido contra Preston, mañana sábado al mediodía de Chile, le preguntaron a “Big Ben” sobre su buen pasar. “Estoy muy contento por haber convertido en los últimos dos partidos, algo que, siendo sincero, necesitaba (...) Siento que el equipo viene haciendo las cosas muy bien, me siento parte de eso y ahora todo ha sido genial. Ahora tenemos que empujar en la segunda mitad de la temporada, nos hemos puesto en una buena posición para hacerlo”, resaltó el atacante de 26 años.

“Vine aquí para jugar al fútbol y el míster ha sido fantástico conmigo. He jugado muchos partidos, me siento muy bien físicamente y, como dije, vine porque sabía que era un gran club. Mucha gente me lo había dicho y desde que estoy aquí lo he disfrutado muchísimo”, confesó el chileno.

En cuanto al rendimiento del equipo y cómo mira el resto de la temporada, Ben Brereton declaró que “si le preguntas a cualquiera, todos quieren estar más arriba y tener más puntos. Pero estamos donde estamos y es un buen lugar para estar tras la primera mitad de la temporada. De cara a la segunda mitad, estamos en una muy buena posición para ir a buscarlo. Todo el mundo está muy ilusionado”.