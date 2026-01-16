;

Federación de Fútbol de Chile toma fuerza: fijan fecha para resolver qué canal transmitirá a La Roja en las Eliminatorias al Mundial 2030

Según información de ADN Deportes, también hay avances respecto a los estatutos que separarán su gestión de la ANFP.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Federación de Fútbol de Chile toma fuerza: fijan fecha para resolver qué canal transmitirá a La Roja en las Eliminatorias al Mundial 2030

Federación de Fútbol de Chile toma fuerza: fijan fecha para resolver qué canal transmitirá a La Roja en las Eliminatorias al Mundial 2030 / Diego Martin

La Federación de Fútbol de Chile vive días de alta intensidad pese a las pocas semanas que han transcurrido del 2026.

Semanas atrás, les contamos que la empresa argentina Lions se quedó con los derechos de transmisión de los partidos de la selección chilena para las Eliminatorias al Mundial 2030.

Lo que queda por saber es, en función de aquello, qué señal de televisión abierta será la escogida para emitir los partidos en vivo de La Roja, sublicenciando aquellos derechos.

Aunque todavía no se conoce bien cómo se va a desarrollar el proceso clasificatorio a la Copa del Mundo 2030, sí hay tres canales que se han postulado.

El lunes 19 de enero se abrirá, en una notaría del sector oriente de Santiago, el sobre donde se conocerán los montos que involucran las ofertas de Mega, Chilevisión y Canal 13 para resolver cuál será la señal oficial de la selección chilena.

Según información de ADN Deportes, los montos a percibir por la ANFP no serían inferiores a los obtenidos en la ruta clasificatoria al Mundial 2026.

El futuro de la Federación de Fútbol de Chile

La orgánica también está trabajando respecto a los estatutos para separar su funcionamiento respecto de la ANFP.

La idea es que esté listo el proceso antes de que el cambio a la ley de las Sociedades Anónimas Deportivas los obligue.

Según información de ADN Deportes, ya dichos estatutos nuevos se enviaron a Conmebol y FIFA para posibles objeciones.

Entre algunas novedades de dicho documento, está la instauración del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile: 9 representantes de ANFP, 9 de ANFA y 4 externos (uno del Sindicato de Jugadoras de Fútbol Profesional, otro del SIFUP, otro del Colegio de Entrenadores y otro del Colegio de Árbitros).

El rol de dicha orgánica no será menor, pues será quien escogerá al nuevo directorio, que tendrá 7 integrantes, y que comandará el futuro de la gestión de la selección chilena en todas sus categorías.

