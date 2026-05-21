;

Candelabro convirtió La Cúpula en un rito colectivo con “Deseo, Carne y Voluntad”

La banda chilena presentó oficialmente su segundo disco en un recinto repleto, con una puesta en escena marcada por el simbolismo, la teatralidad y una conexión total con el público.

Verónica Villalobos

Candelabro convirtió La Cúpula en un rito colectivo con “Deseo, Carne y Voluntad”

Santiago

A las 20:30 en punto, en un ambiente cargado de expectativa, comenzó el lanzamiento de “Deseo, Carne y Voluntad”, el segundo álbum de la banda nacional Candelabro.

Antes de la explosión sonora inicial, el vocalista Matías Ávila, entre la oscuridad y los gritos de los asistentes, susurró un “pásenlo bien” que terminó funcionando como una especie de bienvenida ceremonial para una noche que, más que un concierto, se sintió como una procesión emocional dentro del Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.

Revisa también

ADN

Así fue el lanzamiento de disco de Candelabro

Dividido en cuatro actos, “Celebración”, “Confesión”, “Juicio” y “Asunción”, el show siguió la estructura conceptual del disco, acompañando cada momento con cambios escenográficos, iluminación y una narrativa que avanzaba entre lo espiritual, lo político y lo íntimo.

El repertorio incluyó canciones como “Las Copas”, “Domingo de Ramos”, “Haz de mí”, “Prisión de Carne”, “Pecado”, “Tierra Maldita”, “Fracaso”, “Cáliz” y “José”, además de “clásicos” de la banda que terminaron de encender a un público completamente entregado.

Fiel a la mística, hubo diversos momentos potentes durante el show, uno de ellos sucedió cuando en el centro del escenario se instaló una estructura que simulaba una especie de confesionario. Ahí, Javiera Donoso y Matías Ávila interpretaron se adentraron en una atmósfera tensa y absorbente, mientras el público guardaba silencio casi por instinto. Más adelante, las velas, los juegos de luces y las transiciones teatrales transformaron el recinto en un espacio que pasaba de la calma absoluta al caos colectivo en cuestión de segundos.

Un final ascendente

Otro de los momentos más comentados llegó cuando la banda regresó vestida completamente de blanco para el tramo final del espectáculo. Más tarde, Ávila descendió del escenario durante “José”, caminando entre las escaleras y el público mientras la audiencia seguía cada movimiento como parte de la misma puesta en escena. Tras ese momento, el artista dedicó unas palabras a sus familias y especialmente a su padre, César Riffo, agradeciendo su recuperación tras enfrentar un cáncer.

Lejos de bajar la intensidad, el cierre terminó confirmando la conexión total entre Candelabro y su público. Los mosh se mantuvieron activos hasta las últimas canciones, mientras la gente coreaba cada tema como si llevaran años formando parte del repertorio de la banda.

La energía nunca decayó: entre empujones, abrazos, gritos y momentos de absoluto silencio colectivo, La Cúpula terminó convertida en una ceremonia caótica y emocional donde escenario y audiencia parecían funcionar como una sola cosa.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad