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VIDEO. El drama que vive un chileno en Argentina: “La pasé como el orto todo el semestre”

Bruno Barticciotto quedó en el centro de la polémica tras celebrar su cumpleaños dos días antes de la eliminación frente al clásico rival en el Torneo Apertura.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / DIEGO LIMA

Bruno Barticciotto ha estado en el centro de la polémica en Talleres de Córdoba luego de celebrar su cumpleaños apenas dos días antes de la derrota ante Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura argentino. Tras aquella celebración, además, su compañero Diego Valoyes fue detenido conduciendo bajo los efectos del alcohol.

La situación terminó convirtiéndose en un escándalo dentro del club, que decidió sancionar económicamente al futbolista colombiano. Este miércoles, la “T” volvió a competir por Copa Argentina, donde nuevamente sufrió un duro golpe tras quedar eliminada en los treintaidosavos de final frente a Atlético Tucumán.

El exdelantero de Universidad Católica fue citado para el compromiso, aunque no sumó minutos. De todas formas, una vez finalizado el encuentro fue uno de los pocos jugadores que habló con la prensa y aprovechó de referirse por primera vez a la celebración que terminó desatando la polémica en Córdoba.

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Jugábamos un clásico y yo organicé de un día para otro una cena; hablé con el cuerpo técnico en su momento y les pareció bien. Yo voy a entrenar y quizás durante la semana no hablo con un compañero, pero en una instancia así hay más contacto”, explicó el exseleccionado chileno, desmintiendo de paso rumores sobre una supuesta ruptura en el camarín.

Consultado sobre si siente que se le ha responsabilizado en exceso por celebrar su cumpleaños, Barticciotto respondió: “Lo asumo, a mí me da lo mismo. Para mí el problema es cómo se jugó el partido. Las críticas las aceptamos y las puteadas las recibo con orgullo. Estoy acá y quiero jugar”.

Finalmente, el atacante reconoció sentirse afectado por la situación. “Yo me siento un poco responsable, porque al final celebré mi cumpleaños, vino mi familia que hacía tiempo no veía; la pasé como el orto todo el semestre y solo estoy aclarando las cosas”, cerró.

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