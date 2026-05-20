Ganó el último torneo nacional de la U y aborda la sequía de nueve años: “No sé si existe una receta para ser campeón”

Ya van a cumplirse nueve años desde la última vez que Universidad de Chile ganó el torneo nacional. Fue en 2017, cuando el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos conquistó el Torneo Clausura tras una recordada remontada sobre Colo Colo.

Gustavo Lorenzetti, volante que integró aquel plantel campeón, conversó con ADN Deportes sobre ese ya lejano título y analizó qué le falta actualmente a la U para volver a competir seriamente por el campeonato.

“Hay que arrancar por la llegada de Hoyos, que con su forma de ser descomprimió todo lo que pasaba en el club, ya que el año anterior había sido muy malo para todos. No sé si recuerdan, pero en el primer entrenamiento de pretemporada hicimos una clase de zumba; salió en todos los medios y recibió críticas, pero él entendió que era lo mejor en ese momento, porque nos relajamos y nos liberamos de toda la carga negativa que traíamos”, recordó el argentino sobre el inicio de aquella campaña.

“No fue bueno el arranque, perdimos el primer partido con Iquique y sufrimos expulsiones. Pero con el correr de las fechas el equipo se fue soltando y encontrando su fútbol. En un momento Colo Colo nos sacó ocho puntos y, en un torneo corto, esa diferencia parecía sentenciar el campeonato”, agregó.

El “Duende” también apuntó al relajo del “Cacique” en la recta final. “Valoro mucho que el equipo nunca bajó los brazos y siempre creyó en sí mismo. Ganamos un partido clave en Rancagua y Colo Colo, que sentía que tenía el título en el bolsillo, empezó a desinflarse. Empataron con Antofagasta y llegamos a la última fecha dependiendo de nosotros mismos. En el Nacional contra San Luis sellamos el título”, afirmó.

Lorenzetti y el presente de la U

Sobre la fórmula que debería seguir el actual plantel para volver a pelear campeonatos, comentó: “No sé si existe una receta para salir campeón, creo que todo pasa por el trabajo. Si tuviera la receta ya se la habría dado al club. Hoy la U tiene un muy buen plantel y un entrenador capacitado, con jerarquía y experiencia como futbolista”.

“Pero todo necesita tiempo, no siempre las cosas salen rápido. El técnico debe conocer a los jugadores y viceversa. Además, él no comenzó la temporada y tampoco pudo elegir el plantel. Esto es trabajo y, con el tiempo, los títulos terminan llegando por decantación”, cerró Lorenzetti sobre el proceso encabezado por Fernando Gago.