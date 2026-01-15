Arturo Vidal avisa tras el estreno de Colo Colo en 2026: “Tenemos que prepararnos para ganar todo”

Colo Colo se estrenó con un triunfo en los penales contra Olimpia en la Serie Río de La Plata, en lo que fue su primer amistoso de la temporada 2026, en un cotejo en el que Fernando Ortiz mostró un cambio de esquema respecto al año pasado.

Uno de los mayores cambios lo vivió Arturo Vidal, quien jugó como defensor central en una línea de tres y fue de menos a más en esa posición. Luego del encuentro, fue el propio “King” el primero en tomar la palabra en la transmisión de ESPN.

“Súper malo el clima, estaba lloviendo fuerte, la humedad de la cancha, el pasto largo, la pelota... pero contento de volver a jugar; tuvimos una semana muy intensa en Pirque, así que nos faltaba jugar. Siempre es importante ganar”, comenzó diciendo el volante albo sobre el encuentro.

Acerca de la temporada que enfrentarán, donde solo disputarán torneos locales, señaló: “Los primeros entrenamientos han sido súper fuertes, tenemos esta semana para seguir preparándonos y partidos con rivales muy fuertes también. Esperamos prepararnos de la mejor forma para tener un año muy bueno, ya que tenemos solo el campeonato. No tenemos ningún torneo internacional, así que tenemos que prepararnos para ganar todo”.

Además, también se refirió a los nuevos refuerzos que llegaron en este mercado. “Bien, son jugadores importantes; se están acomodando al equipo. Hay que seguir trabajando, lo importante es que los que lleguen se adapten rápido. Creo que el equipo lo va a hacer muy bien este año, porque estamos con mucha rabia, así que esperamos que este año se den las cosas”, cerró Vidal.