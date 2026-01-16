La U de Chile vuelve a la carga por un viejo anhelo en el mercado de fichajes / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile se mantiene activa en el mercado de fichajes, más allá de las llegadas de Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero, además del inminente arribo de Juan Martín Lucero.

Esto considerando que los azules vendieron a uno de sus principales valores, el lateral Matías Sepúlveda.

Producto de la salida del “Tucu”, en Azul Azul comenzaron a moverse en pos de sumar un lateral izquierdo al equipo.

Según información de ADN Deportes, la U de Chile volvió a la carga por un antiguo anhelo en la última ventana de traspasos: Esteban Matus, jugador de Audax Italiano.

Esta situación parecía lejana, considerando que los itálicos demandaron al elenco universitario laico por 800 mil dólares ante la frustrada salida del jugador cuando Matías Sepúlveda estuvo cerca de irse al Vitoria de Brasil.

Sin embargo, según indica La Tercera, Audax Italiano desistió formalmente de la acción legal, con lo que la U de Chile está a disposición de negociar nuevamente para el arribo de Esteban Matus, que en 2025 jugó 36 partidos, donde anotó 6 goles.