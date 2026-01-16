;

La U de Chile vuelve a la carga por un viejo anhelo en el mercado de fichajes

El elenco universitario busca un reemplazante para el lateral Matías Sepúlveda.

Carlos Madariaga

Matías Canessa

La U de Chile vuelve a la carga por un viejo anhelo en el mercado de fichajes

La U de Chile vuelve a la carga por un viejo anhelo en el mercado de fichajes / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Universidad de Chile se mantiene activa en el mercado de fichajes, más allá de las llegadas de Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero, además del inminente arribo de Juan Martín Lucero.

Esto considerando que los azules vendieron a uno de sus principales valores, el lateral Matías Sepúlveda.

Revisa también:

ADN

Producto de la salida del “Tucu”, en Azul Azul comenzaron a moverse en pos de sumar un lateral izquierdo al equipo.

Según información de ADN Deportes, la U de Chile volvió a la carga por un antiguo anhelo en la última ventana de traspasos: Esteban Matus, jugador de Audax Italiano.

Esta situación parecía lejana, considerando que los itálicos demandaron al elenco universitario laico por 800 mil dólares ante la frustrada salida del jugador cuando Matías Sepúlveda estuvo cerca de irse al Vitoria de Brasil.

Sin embargo, según indica La Tercera, Audax Italiano desistió formalmente de la acción legal, con lo que la U de Chile está a disposición de negociar nuevamente para el arribo de Esteban Matus, que en 2025 jugó 36 partidos, donde anotó 6 goles.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad