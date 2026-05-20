El rol del PDG en la aprobación de la megarreforma: la matemática política detrás de los 90 votos a favor

La tramitación del Plan para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social cerró un exitoso y express primer paso en la Cámara de Diputadas y Diputados tras apenas 28 días de análisis y debate.

El plazo asoma como un récord de celeridad al compararse con los 42 días que requirió la reforma tributaria de Michelle Bachelet en su segundo mandato, y corre con mucha mejor suerte que la propuesta del gobierno de Gabriel Boric, la cual fue rechazada tajantemente en su idea de legislar en marzo de 2023 por una diferencia de solo dos votos.

Sin embargo, el avance de esta megarreforma estructural de la administración del Presidente José Antonio Kast no respondió a un consenso transversal. El texto logró ser despachado a segundo trámite gracias a que el Ejecutivo logró amarrar un bloque rígido de apoyo con el oficialismo y, de forma muy estratégica, con el Partido de la Gente (PDG), transformándose este último en el actor bisagra indispensable para el éxito de la agenda económica de La Moneda.

La matemática del quórum: el peso de los 14 diputados

Para abrochar la idea de legislar de la megarreforma, el diseño gubernamental enfrentaba un escenario numérico estrecho en el hemiciclo: el quórum mínimo de aprobación exigía un piso de 78 votos a favor.

El bloque oficialista duro de Kast sumaba apenas 68 escaños, una fuerza insuficiente por sí sola. Para subsanar el déficit, la Segpres y Hacienda operaron en dos frentes externos coordinados:

Partido Nacional Libertario (PNL): Aportó de forma unívoca sus 8 votos a la alianza oficialista.

Aportó de forma unívoca sus a la alianza oficialista. Partido de la Gente (PDG): Cuadró a sus 14 diputados detrás de la propuesta, permitiendo que la balanza se inclinara holgadamente para sellar el resultado final de 90 votos a favor y 65 en contra.

Sostén exclusivo para el corazón del proyecto

El rol del PDG cobró un valor aún más crítico durante el transcurso de las votaciones en particular. Los artículos más controvertidos y que constituyen los pilares del programa económico del Gobierno, como la reducción del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas (del 27% al 23%), la reintegración del sistema tributario a la renta y la cláusula de invariabilidad impositiva por 25 años para inversionistas, requerían obligatoriamente la venia de la bancada del PDG para no ser rechazados.

Pese a los intentos de los negociadores de La Moneda por sumar a otros sectores de la oposición tradicional para restarle dependencia a la colectividad de Franco Parisi, el debate en Sala demostró que el Ejecutivo no logró ampliar su base de apoyo más allá de dicha tienda.

Tras el término de la jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó su total conformidad con este primer paso legislativo. El secretario de Estado dedicó palabras de reconocimiento especial a las fuerzas aliadas por mantener el apoyo basándose en los principios que favorecen al país, destacando de forma particular el compromiso de los miembros del PDG.

Según Quiroz, este respaldo numérico robusto dota al Gobierno de la confianza necesaria para encarar el complejo segundo trámite en el Senado, asegurando que la megarreforma restablecerá el entorno apropiado para inyectar crecimiento, atraer inversiones y generar nuevas plazas de empleo para los chilenos.