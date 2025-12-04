Tres partidos irán por canales de películas: horarios y dónde ver por TV y streaming la última fecha del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional 2025 llega a su fin. Este fin de semana, se disputará la trigésima (30°) y última fecha del certamen de la Primera División del fútbol chileno.

Todo arrancará este viernes 5 de diciembre, cuando se enfrenten Palestino y Huachipato a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Un día después, el sábado 6, se disputarán cinco partidos en simultáneo desde las 18:00 horas, donde se definirá el segundo descendido a la Primera B y los clasificados como “Chile 2″ y “3″ a la Copa Libertadores.

El torneo terminará el domingo 7 con los partidos de Colo Colo ante Audax Italiano y Ñublense frente a Cobresal. Ambos duelos serán a las 18:00 horas buscando definir al último clasificado a la Copa Sudamericana.

Dónde y cómo ver la última fecha del Campeonato Nacional 2025: fechas, horarios y canales de TV

Viernes 5 de diciembre

Palestino vs. Huachipato – 20:00 horas - TNT SPORTS Premium y HBO Max.

Sábado 6 de diciembre

Universidad Católica vs. Unión La Calera — 18:00 horas - TNT SPORTS y HBO Max .

— 18:00 horas - . Deportes Iquique vs. Universidad de Chile — 18:00 horas - TNT SPORTS Premium y HBO Max.

— 18:00 horas - Coquimbo Unido vs. Unión Española — 18:00 horas - Space y HBO Max .

— 18:00 horas - . Deportes Limache vs. Deportes La Serena — 18:00 horas - TNT Series y HBO Max .

— 18:00 horas - . O’Higgins vs. Everton — 18:00 horas - TNT y HBO Max.

Domingo 7 de diciembre