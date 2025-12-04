;

Tres partidos irán por canales de películas: horarios y dónde ver por TV y streaming la última fecha del Campeonato Nacional

El cierre del torneo contempla cinco duelos en simultáneo para este sábado 6 de diciembre.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El Campeonato Nacional 2025 llega a su fin. Este fin de semana, se disputará la trigésima (30°) y última fecha del certamen de la Primera División del fútbol chileno.

Todo arrancará este viernes 5 de diciembre, cuando se enfrenten Palestino y Huachipato a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Revisa también:

ADN

Un día después, el sábado 6, se disputarán cinco partidos en simultáneo desde las 18:00 horas, donde se definirá el segundo descendido a la Primera B y los clasificados como “Chile 2″ y “3″ a la Copa Libertadores.

El torneo terminará el domingo 7 con los partidos de Colo Colo ante Audax Italiano y Ñublense frente a Cobresal. Ambos duelos serán a las 18:00 horas buscando definir al último clasificado a la Copa Sudamericana.

Dónde y cómo ver la última fecha del Campeonato Nacional 2025: fechas, horarios y canales de TV

Viernes 5 de diciembre

  • Palestino vs. Huachipato – 20:00 horas - TNT SPORTS Premium y HBO Max.

Sábado 6 de diciembre

  • Universidad Católica vs. Unión La Calera — 18:00 horas - TNT SPORTS y HBO Max.
  • Deportes Iquique vs. Universidad de Chile — 18:00 horas - TNT SPORTS Premium y HBO Max.
  • Coquimbo Unido vs. Unión Española — 18:00 horas - Space y HBO Max.
  • Deportes Limache vs. Deportes La Serena — 18:00 horas - TNT Series y HBO Max.
  • O’Higgins vs. Everton — 18:00 horas - TNT y HBO Max.

Domingo 7 de diciembre

  • Colo Colo vs. Audax Italiano — 18:00 horas - TNT SPORTS Premium y HBO Max.
  • Ñublense vs. Cobresal — 18:00 horas - TNT SPORTS y HBO Max.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad