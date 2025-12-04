Tres partidos irán por canales de películas: horarios y dónde ver por TV y streaming la última fecha del Campeonato Nacional
El cierre del torneo contempla cinco duelos en simultáneo para este sábado 6 de diciembre.
El Campeonato Nacional 2025 llega a su fin. Este fin de semana, se disputará la trigésima (30°) y última fecha del certamen de la Primera División del fútbol chileno.
Todo arrancará este viernes 5 de diciembre, cuando se enfrenten Palestino y Huachipato a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Un día después, el sábado 6, se disputarán cinco partidos en simultáneo desde las 18:00 horas, donde se definirá el segundo descendido a la Primera B y los clasificados como “Chile 2″ y “3″ a la Copa Libertadores.
El torneo terminará el domingo 7 con los partidos de Colo Colo ante Audax Italiano y Ñublense frente a Cobresal. Ambos duelos serán a las 18:00 horas buscando definir al último clasificado a la Copa Sudamericana.
Dónde y cómo ver la última fecha del Campeonato Nacional 2025: fechas, horarios y canales de TV
Viernes 5 de diciembre
- Palestino vs. Huachipato – 20:00 horas - TNT SPORTS Premium y HBO Max.
Sábado 6 de diciembre
- Universidad Católica vs. Unión La Calera — 18:00 horas - TNT SPORTS y HBO Max.
- Deportes Iquique vs. Universidad de Chile — 18:00 horas - TNT SPORTS Premium y HBO Max.
- Coquimbo Unido vs. Unión Española — 18:00 horas - Space y HBO Max.
- Deportes Limache vs. Deportes La Serena — 18:00 horas - TNT Series y HBO Max.
- O’Higgins vs. Everton — 18:00 horas - TNT y HBO Max.
Domingo 7 de diciembre
- Colo Colo vs. Audax Italiano — 18:00 horas - TNT SPORTS Premium y HBO Max.
- Ñublense vs. Cobresal — 18:00 horas - TNT SPORTS y HBO Max.
