;

VIDEO. El campeón no afloja: Coquimbo Unido cierra su histórica campaña con un sólido triunfo ante la descendida Unión Española

El equipo de Esteban González no dio espacio a sorpresas y cerró la temporada con una nueva alegría en casa.

Bastián Lizama

@coquimbounido

@coquimbounido

Coquimbo Unido le puso broche de oro a su histórica temporada. Este sábado, en la última fecha del Campeonato Nacional 2025, los “Piratas” sumaron una nueva victoria y derrotaron por 4-2 a Unión Española en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El trámite comenzó cuesta arriba para el campeón del fútbol chileno. A los 19’, Felipe Massri instaló la sorpresa en el norte y abrió el marcador con un remate de zurda en para poner en ventaja a los “Hispanos”.

Revisa también:

ADN

A pesar del golpe inicial, el equipo de Esteban González tuvo una gran reacción y logró revertir la cuenta mediante los goles de Cristian Zavala (33′) y Diego Sánchez (45′), quien se hizo cargo de un lanzamiento penal para poner el 2-1.

Tras convertir desde los doce pasos, el portero de los “Piratas” fue corriendo hasta la banca local y, junto al resto del equipo, se fundió en un emotivo abrazo con González, técnico que dejará la institución en los próximos días.

Ya en el complemento, el propio Zavala (58′) y Francisco Salinas (77′) se encargaron de sentenciar la victoria para Coquimbo, que mantuvo su condición de invicto en 21 fechas consecutivas y cerró así una histórica campaña con 75 puntos en el primer lugar del torneo.

El descuento final fue obra de Ignacio Núñez (80′), quien solo maquilló el resultado para una descendida Unión Española. El cuadro de Independencia concluyó la temporada como colista absoluto con 31 unidades y ahora deberá enfocarse de lleno en su próxima campaña en la Primera B.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad