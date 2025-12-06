Coquimbo Unido le puso broche de oro a su histórica temporada. Este sábado, en la última fecha del Campeonato Nacional 2025, los “Piratas” sumaron una nueva victoria y derrotaron por 4-2 a Unión Española en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El trámite comenzó cuesta arriba para el campeón del fútbol chileno. A los 19’, Felipe Massri instaló la sorpresa en el norte y abrió el marcador con un remate de zurda en para poner en ventaja a los “Hispanos”.

A pesar del golpe inicial, el equipo de Esteban González tuvo una gran reacción y logró revertir la cuenta mediante los goles de Cristian Zavala (33′) y Diego Sánchez (45′), quien se hizo cargo de un lanzamiento penal para poner el 2-1.

Tras convertir desde los doce pasos, el portero de los “Piratas” fue corriendo hasta la banca local y, junto al resto del equipo, se fundió en un emotivo abrazo con González, técnico que dejará la institución en los próximos días.

🥲⚽🏴‍☠️ UN MOMENTO MUY ESPECIAL PARA LOS CAMPEONES



Diego Sánchez, El Mono, aprovechó el lanzamiento penal a favor de Coquimbo Unido para anotar ante Unión Española, en este #MatchdaySábado de la Fecha 30 por la #LigaDePrimera 2025.



El portero Pirata fue corriendo a la banca… pic.twitter.com/LhdocF4hvM — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 6, 2025

Ya en el complemento, el propio Zavala (58′) y Francisco Salinas (77′) se encargaron de sentenciar la victoria para Coquimbo, que mantuvo su condición de invicto en 21 fechas consecutivas y cerró así una histórica campaña con 75 puntos en el primer lugar del torneo.

El descuento final fue obra de Ignacio Núñez (80′), quien solo maquilló el resultado para una descendida Unión Española. El cuadro de Independencia concluyó la temporada como colista absoluto con 31 unidades y ahora deberá enfocarse de lleno en su próxima campaña en la Primera B.