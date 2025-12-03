;

FOTOS. Las definiciones del Campeonato Nacional 2025: esto es todo lo que está en juego en la última fecha

Cupos internacionales y el último descenso tendrá que determinarse en una última jornada de infarto este fin de semana.

Gonzalo Miranda

Lo más alto, y lo más bajo de la Liga de Primera está definido. Coquimbo Unido es el campeón del fútbol chileno y la Unión Española es el primer descendido a la Primera B con miras al 2026.

Y pese a que ello está decidido, varias son las cosas que están pendientes con miras a la última jornada, que se jugará este fin de semana.

Es por ello que junto al equipo de ADN.cl te contamos todo lo que está en lucha entre los ocho equipos que aún pelean algo en la Liga de Primera.

Copa Libertadores 2026

Tres equipos para un cupo directo, uno para la previa y el otro a la Sudamericana. Es la realidad que viven la Universidad Católica (55 pts), O’Higgins (53 pts) y la Universidad de Chile (52 pts).

El “Chile 2″, que da pasajes a la fase grupal de la Copa Libertadores, está en manos de la UC. El “Chile 3″, para la fase previa del torneo, lo tiene O’Higgins, mientras que la Universidad de Chile, de momento, se está conformando con el “Chile 1″ de Copa Sudamericana.

Este fin de semana, Universidad Católica recibe a Unión La Calera, O’Higgins se verá las caras con Everton en Rancagua, y finalmente la Universidad de Chile visita a Deportes Iquique en el norte del país.

Sábado 6 de diciembre

  • 18:00 hrs | O’Higgins vs. Everton | El Teniente
  • 18:00 hrs | Deportes Iquique vs. Universidad de Chile | Tierra de Campeones
  • 18:00 hrs | Universidad Católica vs. Unión La Calera | Claro Arena
ADN

Copa Sudamericana 2026

Audax Italiano y Palestino tienen su nombre inscrito, a los que se les sumará la U, O’Higgins o la UC, pero falta un cupo. Ese boleto está destino para Cobresal o Colo Colo.

Por el séptimo puesto, la primera opción la tienen con los ‘mineros’ con 47 puntos, mientras que el ‘popular’ sueña con la épica al tener 44 modestas unidades.

La ecuación es sencilla: Cobresal de ganar o empatar en Chillán, irá a la Copa Sudamericana, mientras que Colo Colo debe vencer al Audax Italiano y esperar que los ‘mineros’ pierdan para poder salvar algún tipo de honor en el “Año Centenario”.

Domingo 7 de diciembre

  • 18:00 hrs | Ñublense vs. Cobresal | Bicentenario Nelson Oyarzún
  • 18:00 hrs | Colo Colo vs. Unión La Calera | Monumental
ADN

El descenso

Finalmente, la última lucha es por encontrar al acompañante de Unión Española camino a la Primera B 2026. Los ‘hispanos’ perdieron la categoría, y otros tres equipos peligran con ser el otro descendido.

El más apremiado es Deportes Iquique (24 pts), quienes recibirán a la Universidad de Chile en el Estadio Tierra de Campeones. Luego, Everton (26 pts) se está salvando de milagro, pero tendrá una dura visita a O’Higgins en Rancagua. Finalmente, Deportes La Serena (27 pts) es el otro candidato y también tendrá que salir de su casa, para desafiar a Deportes Limache en Quillota.

Sábado 6 de diciembre

  • 18:00 hrs | O’Higgins vs. Everton | El Teniente
  • 18:00 hrs | Deportes Iquique vs. Universidad de Chile | Tierra de Campeones
  • 18:00 hrs | Deportes Limache vs. Deportes La Serena | Bicentenario Lucio Fariña
ADN

Así marcha la Liga de Primera

