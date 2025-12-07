;

VIDEOS. Pese a ser humillado por Ñublense, Cobresal logra su clasificación a la Copa Sudamericana 2026

Los albinaranjas sufrieron en demasía al quedarse con un hombre de menos por una hora y cayeron goleados en Chillán, pero aun así no perdieron el séptimo lugar.

Carlos Madariaga

Pese a ser humillado por Ñublense, Cobresal logra su clasificación a la Copa Sudamericana 2026

Pese a ser humillado por Ñublense, Cobresal logra su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 / Daniel Pino/UnoNoticias

En un partido de suma atención para Colo Colo, Cobresal no pudo cumplir su parte de la tarea y terminó sufriendo una inesperada goleada ante Ñublense, la cual, aun así, le permitió conservar su séptimo lugar en el Campeonato Nacional 2025, clasificándose a la Copa Sudamericana.

El elenco de Chillán, sin nada que pelear, salió muy motivado y dispuesto a imponerse en su último partido del año.

Revisa también:

ADN

Cobresal fue paulatinamente emparejando las acciones, pero todo se desmoronó para los nortinos a partir del minuto 28.

Todo luego que Jorge Henríquez fuera expulsado tras una descalificadora patada sobre Gabriel Graciani, ante lo cual cobraron penal en favor de Ñublense, oportunidad que Gonzalo Sosa no dejó pasar para abrir la cuenta.

A partir de allí, el exatacante de Deportes Melipilla se destapó para completar un triplete que le dio tranquilidad a los de Chillán antes del descanso.

Con un jugador menos y ya dependiendo de Colo Colo, Cobresal buscó estrechar diferencias, pero los “Diablos Rojos” ampliaron aún más su ventaja con el tanto de Federico Mateos al minuto 65.

Gonzalo Sosa selló un domingo estelar con su “póker” de goles al minuto 81, completando el 5-0 con el que los de Chillán volvieron a ganar un partido luego de más de tres meses.

Pese a esta humillante derrota, Cobresal igualmente pudo quedarse con el séptimo puesto, merced a la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano, clasificándose a Copa Sudamericana.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad