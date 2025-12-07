VIDEOS. Pese a ser humillado por Ñublense, Cobresal logra su clasificación a la Copa Sudamericana 2026
Los albinaranjas sufrieron en demasía al quedarse con un hombre de menos por una hora y cayeron goleados en Chillán, pero aun así no perdieron el séptimo lugar.
En un partido de suma atención para Colo Colo, Cobresal no pudo cumplir su parte de la tarea y terminó sufriendo una inesperada goleada ante Ñublense, la cual, aun así, le permitió conservar su séptimo lugar en el Campeonato Nacional 2025, clasificándose a la Copa Sudamericana.
El elenco de Chillán, sin nada que pelear, salió muy motivado y dispuesto a imponerse en su último partido del año.
Cobresal fue paulatinamente emparejando las acciones, pero todo se desmoronó para los nortinos a partir del minuto 28.
Todo luego que Jorge Henríquez fuera expulsado tras una descalificadora patada sobre Gabriel Graciani, ante lo cual cobraron penal en favor de Ñublense, oportunidad que Gonzalo Sosa no dejó pasar para abrir la cuenta.
A partir de allí, el exatacante de Deportes Melipilla se destapó para completar un triplete que le dio tranquilidad a los de Chillán antes del descanso.
Con un jugador menos y ya dependiendo de Colo Colo, Cobresal buscó estrechar diferencias, pero los “Diablos Rojos” ampliaron aún más su ventaja con el tanto de Federico Mateos al minuto 65.
Gonzalo Sosa selló un domingo estelar con su “póker” de goles al minuto 81, completando el 5-0 con el que los de Chillán volvieron a ganar un partido luego de más de tres meses.
Pese a esta humillante derrota, Cobresal igualmente pudo quedarse con el séptimo puesto, merced a la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano, clasificándose a Copa Sudamericana.
