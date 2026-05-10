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Nelson Acosta es trasladado de urgencia: esto es lo que se sabe de su estado de salud

El exentrenador de la selección chilena se encuentra en un delicado momento.

Felipe Romo

Nelson Acosta es trasladado de urgencia: esto es lo que se sabe de su estado de salud

Nelson Acosta es trasladado de urgencia: esto es lo que se sabe de su estado de salud / Pablo Vera Lisperguer

Nelson Acosta fue trasladado de emergencia durante la noche del sábado 10 de mayo a la Clínica Isamédica de Rancagua luego de sufrir complicaciones en su estado de salud, producto del alzheimer que padece hace algunos años.

Según información de ADN Deportes, el ex DT de Deportes Iquique, Everton, Unión Española y la selección chilena mantiene un diagnóstico reservado.

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Este cuadro se suma a una complicación que sufrió en noviembre de 2025 con una baja en su frecuencia cardiaca y la denuncia realizada por su hija Silvana por “abandono judicial”.

El caso produjo una disputa familiar por un posible traslado de Nelson Acosta, de 80 años, hacia Santiago para recibir tratamiento especializado.

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