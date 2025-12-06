;

Locura celeste y alivio viñamarino: O’Higgins abrocha su clasificación a la Copa Sudamericana ante un Everton que se salvó del descenso

La euforia fue total en El Teniente tras imponerse en la agonía al cuadro ruletero.

Daniel Ramírez

En un partido con pocas emociones, O’Higgins terminó llegando hasta los descuentos del partido intentando imponerse sobre Everton.

Con la derrota de Deportes Iquique, los de Viña del Mar hicieron tiempo para abrochar el empate que les diera la permanencia.

Sin embargo, en los descuentos, Francisco González, tras la determinación de una mano penal vía VAR, anotó desde los 12 pasos para el 1-0 que le permitió a los celestes asegurar el tercer puesto para ir a Copa Libertadores.

ADN.CL estuvo presente en el Codelco El Teniente y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Una tarjeta que reclamó todo Everton

Al minuto 36, Matías Lugo se ganó una tarjeta amarilla por una fuerte infracción sobre Julián Alfaro. Toda la banca de Everton se paró para reclamar y pedir la roja para el volante de O’Higgins. También reclamaron los jugadores ruleteros que estaban dentro de la cancha. Sin embargo, el árbitro no cambió su decisión y tampoco lo llamaron del VAR.

En El Teniente celebraron el 1-0 de La Calera sobre la UC

En El Teniente estaban muy atentos a lo que ocurría en el Claro Arena y en el Tierra de Campeones. Tanto así, que los hinchas de O’Higgins festejaron cuando Ignacio Mesías marcó el 1-0 para La Calera ante la UC, todo esto considerando que celestes y cruzados estaban disputando el Chile 2 para la Copa Libertadores.

Emiliano Ramos hizo enfurecer a los hinchas de O’Higgins y fue amonestado

Al minuto 68, Emiliano Ramos fue reemplazado por Alex Ibacache. Sin embargo, Ramos no quiso abandonar la cancha cuando lo llamaron para el cambio y esto hizo enfurecer a los hinchas de O’Higgins, quienes entendieron que el jugador de Everton estaba retrasando el juego intencionalmente. Al final, el árbitro le mostró tarjeta amarilla a Ramos y le pidió que apurara su salida del campo de juego.

Llamado del VAR, penal, gol y locura celeste

Cuando el partido estaba por finalizar, O’Higgins reclamó una mano dentro del área de Everton y el VAR llamó al árbitro para que revisara la jugada. Jugadores y cuerpos técnicos, de ambos equipos, se acercaron a la pantalla del VAR mientras el juez revisaba las imágenes, para luego cobrar penal a favor del local. Francisco González fue quien pateó desde los dos pasos y marcó el gol, desatando la algarabía en El Teniente.

Una fiesta en la cancha

Después del partido, el plantel de O’Higgins se quedó un rato más en la cancha para celebrar la clasificación a la Copa Libertadores junto con sus hinchas. También ingresaron los familiares de los jugadores y hubo ovación para el DT, Francisco Meneghini, al grito de “Paqui no se va”.

La otra cara de la moneda

Tras el pitazo final, y en medio de la tristeza por la derrota, los jugadores de Everton fueron a regalar sus camisetas a los pocos hinchas ruleteros que llegaron al estadio. A pesar del resultado, el Oro y Cielo logró zafar del descenso gracias a que la U venció a Iquique, elenco que terminó descendiendo

