Amargura doble en el norte: la U de Chile gana a Iquique, pero los azules quedan fuera de Copa Libertadores y los nortinos descienden a Primera B / Twitter @udechile

En el partido más entretenido de los cinco que se disputaron en simultáneo este sábado, la U de Chile reaccionó a tiempo para derrotar a Deportes Iquique, pero que no le permitió pasar del cuarto lugar de la tabla y mandando al descenso a los nortinos.

El encuentro no pudo comenzar de la mejor manera para el elenco local, necesitado de imponerse y esperar una derrota de Everton ante O’Higgins.

Es así como apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando el goleador histórico de los “Dragones Celestes”, Álvaro Ramos, abrió la cuenta en el Tierra de Campeones.

😯⚽🐲 RÁPIDAMENTE SE PUSIERON ARRIBA EN EL MARCADOR



Álvaro Ramos, el goleador histórico de Deportes Iquique, aprovechó un buen pase para poner el 1-0 ante #LaU, en el #MatchdaySábado de la Fecha 30 por la #LigaDePrimera 2025, y se ilusiona con mantener la categoría.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 6, 2025

La U de Chile intentó reaccionar, pero el VAR anuló el empate parcial de Lucas Di Yorio a los 16 minutos. Sin embargo, a la media hora de juego, con un impecable tiro libre, Matías Sepúlveda hizo justicia al mejor nivel de los azules para empatar el marcador.

✨⚽🔵🔴 EL ESPECIALISTA



Matías Sepúlveda sirvió un tiro libre perfecto para marcar el 1-1 de #LaU en su visita a Deportes Iquique, en este duelo clave de la Fecha 30 por la #LigaDePrimera 2025 en este #MatchdaySábado.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 6, 2025

Deportes Iquique no estuvo dispuesto a dar su brazo a torcer y nuevamente pegó en el arranque del compromiso, ahora en el segundo tiempo, con un rebote que capturó Brayan Soto al minuto 47.

Aun así, con un sorpresivo tiro al primer palo de Requena, Maximiliano Guerrero permitió la rápida reacción azul tres minutos más tarde.

🥵⚽🔵🔴 LAS EMOCIONES NO PARAN EN EL TIERRA DE CAMPEONES



Maxi Guerrero aprovechó el espacio y, con ayuda del poste, puso el 2-2 de #LaU ante Deportes Iquique, en este #MatchdaySábado de la última jornada por la #LigaDePrimera 2025.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 6, 2025

Aquel rápido empate de la U de Chile terminó por desmoronar a Deportes Iquique y, de tanto insistir, los forasteros concretaron la remontada con un gran disparo de Lucas Di Yorio al minuto 56.

🤩⚽🔵🔴 EL GOLEADOR AZUL EN EL 2025



Lucas Di Yorio soltó el zapatazo en área de Deportes Iquique y puso el 3-2 en favor de #LaU, en este #MatchdaySábado de la última fecha por la #LigaDePrimera 2025.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 6, 2025

El impacto fue prácticamente mortal para los nortinos, que pese a los ingresos de Enzo Hoyos y Steffan Pino no tuvo mayores acercamientos a la portería de Gabriel Castellón.

En el intertanto, Flavio Moya y Rodrigo Contreras dilapidaron importantes ocasiones como para haber abrochado el triunfo, el cual finalmente se concretó, pero que se hizo insuficiente para la U de Chile, que terminó cuarto, fuera de la clasificación a la Copa Libertadores. En tanto, Deportes Iquique se estancó en el penúltimo lugar, sellando su descenso a la Primera B.