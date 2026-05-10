“Ídolo absoluto”: En España no olvidan a “Chupete” Suazo y le dedican emotivo video

Humberto Suazo tuvo un corto pero intenso paso por el fútbol del “viejo continente” en el Real Zaragoza. “Chupete” llegó al club español en una situación muy delicada donde peligraban con el descenso, pero brilló con seis goles y dos asistencias para mantener la categoría.

Sólo fueron seis meses de estancia en el equipo “maña”, pero se le recuerda hasta el día de hoy con nostalgia. En este marco, LaLiga recordó al “Hombre venido del planeta gol” en su cumpleaños número 45.

“Él fue un ídolo absoluto en Real Zaragoza. Feliz cumpleaños”, fue el mensaje que le dedicó la liga española a Suazo, junto a un video de sus goles y mejores momentos.

Humberto Suazo actualmente se encuentra dirigiendo a San Luis de Quillota desde noviembre de 2025 tras anunciar su retiro como jugador profesional en el mismo club.