Motociclista muere tras colisión frontal con un auto en Puente Alto

Según información entregada por Carabineros, el accidente ocurrió cuando una conductora de 23 años realizó un viraje hacia la izquierda, siendo impactada por el motorista, quien transitaba en sentido contrario.

El capitán Franklin Toledo Figueroa, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera, explicó que “al efectuar un viraje hacia la izquierda en la intersección de calle Creta, se produce un accidente de tipo colisión en la cual habría resultado fallecido un motorista”.

La víctima correspondería a un hombre de entre 25 y 30 años, residente del sector. En tanto, la conductora fue sometida a exámenes toxicológicos, los que descartaron consumo de alcohol u otras sustancias.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la SIAT de Carabineros de Chile quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del accidente.