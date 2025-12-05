El principio del fin. Este viernes, Palestino y Huachipato dieron inicio a la última fecha del Campeonato Nacional con un empate 2-2, en un duelo en el que ninguno se jugaba nada.

Los “Árabes”, ya con la clasificación a Copa Sudamericana asegurada, recibieron en La Cisterna a los “Acereros”, en lo que pudo ser el adiós de Lucas Bovaglio de la banca de los “Baisanos”.

La apertura de la cuenta fue para la visita y llegó gracias a Cris Martínez (18′), quien desde afuera del área sacó un potente zurdazo que, pese a la estirada de Sebastián Salas, terminó entrando pegado al vertical izquierdo.

Pero los locales no quisieron quedarse atrás y, cuando restaban segundos para que finalizara el primer tiempo, fue Joe Abrigo (45+4′) quien, con un preciso tiro libre, dejó sin reacción a Zacarías López para poner el 1-1.

Los dirigidos por Jaime García lo darían vuelta cerca del final, luego de un gran contraataque comandado por Bryan Garrido (81′), quien tras recuperar y limpiar la jugada, terminó llegando al área para definir de primera un pase de Mario Briceño.

Cuando parecía que eran los de Talcahuano quienes se quedaban con el triunfo, Junior Arias (90+5′) igualó todo con un cabezazo en la última del partido.

Así las cosas, Palestino cierra el año con 49 puntos en la quinta posición, mientras que Huachipato se quedó en la novena colocación con 43 unidades y pese a que no le alcanzó para meterse en un torneo internacional, aún le queda la final de Copa Chile, donde, si ganan, tendrán la chance de ir a la fase previa de Copa Libertadores.