La U figura entre los equipos que más dinero ganaron en la Copa Sudamericana: otro club chileno aparece en el top 10

Los azules superaron los dos millones y medio de dólares en ganancias durante su campaña en el torneo continental.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Tras el término de sus competiciones en 2025, la Conmebol dio a conocer el listado de los clubes que más dinero recaudaron durante su participación en la Copa Libertadores y Sudamericana.

En cuanto al segundo torneo más importante del continente, Universidad de Chile se posicionó como el sexto equipo con mayores ingresos en la Copa Sudamericana.

Los azules, que llegaron a las semifinales tras quedar fuera de la fase de grupos de la Libertadores, acumularon un premio total de 2,6 millones de dólares.

La U solo fue superada por el campeón Lanús (US$ 9.845.000), Atlético Mineiro (US$ 5.730.000), Once Caldas (US$ 3.385.000), Fluminense (US$ 2.660.000) e Independiente del Valle (US$ 2.600.000).

En el listado también aparece Palestino, que se ubicó en el décimo casillero con un monto de un millón 935 mil dólares.

Los clubes que más dinero recaudaron en la Copa Libertadores

Por otro lado, Flamengo fue el club que más dinero se llevó en la Libertadores, luego de obtener el trofeo al vencer 1-0 a Palmeiras este domingo en la final de Lima.

El “Mengao” ganó US$ 33.340.000, casi el doble que Palmeiras, que obtuvo US$ 17.230.000 como vicecampeón.

El podio lo cierra Racing, que ganó US$ 9.570.000 al llegar hasta semifinales, un poco por encima de Liga de Quito, el otro semifinalista, que se embolsó US$ 9.240.000.

