VIDEO. Los Tenores supieron las claves de la reunión que tuvo la ANFP con Manuel Pellegrini en Europa

En el programa de este jueves, nuestros panelistas comentaron el presente de la selección chilena, las palabras de Fernando Ortiz sobre Este Pavez y mucho más.

En la edición de Los Tenores de este jueves 27 de noviembre, nuestros panelistas analizaron el panorama de la selección chilena, donde Pablo Milad comentó el panorama del fútbol formativo en Chile y supieron de la reunión entre Felipe Correa, gerente de selecciones de la ANFP, y Manuel Pellegrini.

Pancho Mouat, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron las palabras de Fernando Ortiz sobre Esteban Pavez y la posible formación de Colo Colo para enfrentar a Cobresal este viernes.

Además, supieron de la solicitud de renuncia que harán dirigentes de Azul Azul a Michael Clark y escucharon a Maximiliano Guerrero en conferencia de prensa.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 27 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también vivieron una nueva edición del equipo de Manolo, donde la temática de esta vez fue el Festival de Viña del Mar.

