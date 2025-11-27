La probable formación de Colo Colo para disputar la “final” contra Cobresal por un cupo a la Copa Sudamericana / Sebastian Beltran Gaete

Cobresal y Colo Colo se enfrentarán este viernes en un duelo clave para los dos elencos, ya que ambos se están disputando el último cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Fernando Ortiz, DT de los albos, ya ensayó el equipo con el cual visitará al elenco minero en el estadio El Cobre. Según información de ADN Deportes, el “Tano” prepara solo un cambio en la formación respecto al partido pasado contra Unión La Calera.

La única novedad sería el ingreso de Claudio Aquino en lugar de Leandro Hernández, quien fue titular ante el cuadro calerano.

Por su parte, Arturo Vidal otra vez se quedaría en la banca de suplentes, mientras que Esteban Pavez vuelve a la citación, así lo confirmó Ortiz en conferencia de prensa.

Así las cosas, el probable once de Colo Colo para enfrentar a Cobresal es con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Víctor Méndez y Vicente Pizarro en el mediocampo; Claudio Aquino, Lucas Cepeda y Javier Correa en ataque.