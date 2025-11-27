;

Oposición a Michael Clark solicitará formalmente su renuncia a la presidencia de Azul Azul

Según información de ADN Deportes, los integrantes del directorio que están en contra de su gestión efectuarán la petición el próximo jueves 4 de diciembre.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Este jueves se esperaba una importante reunión de directorio en Azul Azul, la primera tras la sanción de la CMF contra el presidente de la U de Chile, Michael Clark.

Todo en medio de la serie de cuestionamientos por parte de sus opositores en la orgánica para que pueda permanecer en el cargo, aun cuando él apeló ante la CMF, en un proceso que incluso puede llevarlo hasta la Corte Suprema.

En la instancia de hoy, luego de 30 minutos, el directorio de Azul Azul solo se limitó a aprobar o rechazar los balances financieros del club, por lo que no hubo espacio para interpelar al máximo representante del equipo en torno a su situación personal.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, eso significa que hay ya una fecha clara respecto de cuál será el futuro de Michael Clark.

Esto porque en la próxima reunión de directorio extendido, fijada para el jueves 4 de diciembre, se desarrollará la petición formal por parte de la oposición para que el presidente renuncie a su cargo en Azul Azul.

