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Esteban Valencia protagoniza insólita polémica en Deportes Temuco: se ausenta de partidos del plantel por motivos religiosos

El entrenador del plantel femenino del elenco sureño no ha dirigido en tres compromisos por desarrollar labores en una iglesia de la ciudad.

Carlos Madariaga

Esteban Valencia protagoniza insólita polémica en Deportes Temuco: se ausenta de partidos del plantel por motivos religiosos

Esteban Valencia protagoniza insólita polémica en Deportes Temuco: se ausenta de partidos del plantel por motivos religiosos / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Deportes Temuco atraviesa por una situación, cuando menos, peculiar, respecto a su plantel femenino.

Esto debido a que el entrenador del equipo, Esteban Valencia, se ha ausentado de las últimas tres visitas del elenco del “Indio Pije” por el Campeonato Nacional Femenino, ante Deportes Iquique, Colo Colo y Universidad de Concepción.

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Gonzalo Bascur es quien firmó las planillas en todos estos encuentros, cuestión que encontró una particular explicación.

Según información del periodista Francisco Hermosilla, Esteban Valencia se ausentó de aquellos tres encuentros de visitante del plantel femenino de Deportes Temuco por desarrollar labores religiosas en un templo llamado Iglesia King’s Temuco.

El detalle es que el “Huevito” no podrá seguir ausentándose de los viajes debido a que el reglamento contempla un máximo de tres reemplazos en el cuerpo técnico.

Al menos en el próximo partido, agendado para el domingo ante Huachipato en el complejo Labranza M11, Valencia debería estar presente al jugar en condición de local, por lo que habrá que esperar a la décima fecha, el fin de semana subsiguiente, cuando visiten a Palestino, a ver

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