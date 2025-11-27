;

VIDEO. “Les debe romper los huevos”: la furia de Holan por las críticas al título otorgado a Rosario Central en Argentina

El entrenador “canalla” cuestionó también los cuestionamientos a Ángel Di María por recibir el trofeo.

Carlos Madariaga

La polémica en Argentina no se detiene ante la determinación de AFA de otorgarle un título oficial a Rosario Central por ser el club con más puntos entre las fases regulares del Apertura y Clausura.

La situación derivó también en las críticas al capitán “canalla”, Ángel Di María, por recibir el trofeo, el cual también provocó el pasillo de espaldas de Estudiantes de La Plata, actitud que la máxima plana del fútbol trasandino busca sancionar.

“Esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de la AFA, al cual yo agradezco que hayan tenido la distinción para Rosario Central, de considerar que merecía una estrella más para su vitrina. Yo creo que no fue justo, primero porque esto fue una decisión de todas las autoridades de la AFA, con testigos, no van a ser todos mentirosos, todos estuvieron de acuerdo”, explicó, en diálogo con “Bamboo Play”, el DT de Rosario Central, Ariel Holan, que defendió a su capitán.

“A mí me da mucha bronca, pero somos capaces de hasta de poner en tela de juicio a uno de los futbolistas más importantes, sin ninguna duda, sino el que más, porque cuando vos hacés la cuenta de la trascendencia que tuvo ”Fideo" en los trofeos que gritan todas las camisetas... Entonces, ¿por qué le bajan el precio?“, reflexionó el ex entrenador de la UC, que también apuntó a cierta discriminación.

“También ahí, pienso: ‘Central es del interior y les debe romper los huevos a todos soberanamente que Central haya hecho esta campaña’”, concluyó Ariel Holan, cuya temporada ya finalizó al haber quedado eliminados en octavos de final del Clausura con Estudiantes de La Plata.

