Tercer juicio contra Harvey Weinstein en Nueva York termina en anulación tras falta de acuerdo del jurado

El proceso judicial contra el exmagnate de Hollywood, Harvey Weinstein, sumó un nuevo capítulo de incertidumbre este viernes luego de que el juez Curtis Farber declarara la nulidad de su tercer juicio por violación en Nueva York.

El jurado de Manhattan, tras deliberar desde el miércoles, envió dos notas indicando la imposibilidad de llegar a un consenso respecto a la acusación de la estilista y actriz Jessica Mann, quien alega haber sido violada por el productor en un hotel en 2013. Pese a que Weinstein permanece tras las rejas por otras condenas en EE. UU., este resultado deja en suspenso uno de los casos más simbólicos de la era #MeToo en la costa este.

Las dudas del jurado y la defensa de Weinstein

Tras el anuncio, algunos miembros del jurado revelaron que la opinión mayoritaria, nueve de los doce integrantes, favorecía la absolución del acusado. El principal obstáculo para un veredicto condenatorio fueron las inconsistencias en el relato de Mann, especialmente durante los interrogatorios de la defensa. Según testimonios de los propios deliberantes, existieron dudas razonables que impidieron confiar plenamente en su palabra, incluso para integrantes que simpatizaban con el movimiento feminista.

Por su parte, los abogados de Weinstein manifestaron satisfacción con el desenlace. La defensa sostuvo durante el proceso que el encuentro de 2013 fue consensuado y parte de una relación cercana y de apoyo mutuo que se extendió por años. Para respaldar esta tesis, destacaron correos electrónicos posteriores al incidente donde Mann expresaba afecto hacia el productor y le solicitaba favores profesionales, argumentando que ella se volvió en su contra solo cuando él perdió su poder en 2017.

El camino a seguir y la reacción de la acusadora

A pesar de la anulación, Jessica Mann fue enfática en señalar que su búsqueda de justicia continúa y que el resultado no invalida su testimonio sobre la agresión sufrida. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, elogió la valentía de la denunciante y adelantó que consultarán con ella antes de anunciar, el próximo mes, si intentarán juzgar a Weinstein por cuarta vez.

Weinstein, quien actualmente tiene 74 años, ha mantenido que, aunque fue infiel a su esposa y “actuó mal”, nunca agredió sexualmente a nadie. El caso de Mann ha recorrido un largo camino: tras una condena inicial en 2020, el veredicto fue anulado por un tribunal de apelaciones, lo que llevó a un fracaso en las deliberaciones de 2025 y desembocó en el juicio actual. Mientras se define el futuro de esta causa, el exestratega de Hollywood seguirá cumpliendo condena por otros delitos sexuales ratificados en distintas jurisdicciones.