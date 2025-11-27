El duro diagnóstico de Pablo Milad en la formación de futbolistas en Chile: “Hay un factor peligroso” / JAVIER TORRES

En el marco del cuarto Congreso Internacional de Fútbol, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, entregó un análisis enfocado en la formación de jugadores en el país.

A través de una medición que se ha ido desarrollando, el mandamás del balompié nacional remarcó que hay avances y mayor consciencia en los clubes, pero que se mantienen algunos déficits.

En un punto, cuestionó que no todos los clubes permitan a las divisiones menores usar los gimnasios del primer equipo. “¿Dónde está la musculación, el trabajo de fuerza? En eso estamos al debe, se trabaja en trabajos de circuito de resistencia. El trabajo de fuerza requiere un programa de entrenamiento, ahora la mayoría hace trabajo complementario", enfatizó, junto con plantear también la necesidad de un trabajo psicosocial.

Al respecto, Milad entregó un dato no menor en torno a la falta de control de los clubes: entre el 55 y 65% de los niños que están entre primero y segundo medio desertan de ser futbolistas.

“Un seleccionado conocido de la sub 17 compartía con sus dos hermanos en una habitación de 9 metros cuadrados. Esas situaciones se deben conocer por parte de los clubes, que conozcan su ecosistema”, ejemplificó el líder directivo del fútbol chileno, que también apuntó a que los datos también reflejan distancia respecto a otros países.

“En mediciones biométricas, estamos en desventaja en la parte muscular. Un chico tiene que tener un 50% de masa muscular magra para soportar entrenamientos y altas cargas. En eso, los clubes estamos al debe", comentó Pablo Milad, apuntando también a elementos a vigilar en la formación física.

“Hay un factor peligroso hoy, la testosterona. En todos los clubes hay algún caso de algún jugador que se le pasó la mano con eso (...) Hay chicos que se ven gruesos, pero es su morfología, lo que hay que cambiar es su porcentaje de musculatura”, cerró el presidente de la ANFP.