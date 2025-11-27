;

VIDEO. El equipo de Manolo: el once del Festival de Viña del Mar

El periodista Manuel Fernández armó una oncena cuya temática fue el Festival de Viña del Mar, que hace una semana anunció a la parrilla de artistas musicales para su nueva edición.

Javier Catalán

Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.

En esta ocasión, la temática fue el Festival de Viña del Mar, que hace algunos días anunció a los artistas que se presentarán en la edición 65 del evento, a realizarse entre el 22 y 27 de febrero de 2026.

El desglose del equipo de Manolo

El equipo parte con el arquero español Julio Iglesias; la defensa la conforman el brasileño Rafael, el boliviano Marcos Sandy, el ecuatoriano Cristián Castro y el también brasileño Roberto Carlos.

En el mediocampo aparecen el costarricense Carlos Santana y los argentinos Pablo Ruiz y José Luis Rodríguez.

El ataque lo cierran el brasileño Anthony, el chileno Martín Cárcamo y el colombiano Leonardo Favio.

El equipo es entrenado por el DT español Manolo González y ejerce su localía en el Estadio San Nicola de Bari, en Italia.

