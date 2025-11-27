Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.

En esta ocasión, la temática fue el Festival de Viña del Mar, que hace algunos días anunció a los artistas que se presentarán en la edición 65 del evento, a realizarse entre el 22 y 27 de febrero de 2026.

El desglose del equipo de Manolo

El equipo parte con el arquero español Julio Iglesias; la defensa la conforman el brasileño Rafael, el boliviano Marcos Sandy, el ecuatoriano Cristián Castro y el también brasileño Roberto Carlos.

En el mediocampo aparecen el costarricense Carlos Santana y los argentinos Pablo Ruiz y José Luis Rodríguez.

El ataque lo cierran el brasileño Anthony, el chileno Martín Cárcamo y el colombiano Leonardo Favio.

El equipo es entrenado por el DT español Manolo González y ejerce su localía en el Estadio San Nicola de Bari, en Italia.