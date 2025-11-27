Los detalles de la reunión secreta entre Pellegrini y la ANFP: esta es la condición que puso el DT para dirigir a La Roja

La selección chilena sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030 y uno de los nombres que ha cobrado fuerza en los últimos meses es el de Manuel Pellegrini.

El técnico de 72 años tiene contrato vigente con el Real Betis hasta junio del 2026 y ha reiterado en varias oportunidades su deseo de dirigir a La Roja. Sin embargo, todavía no resuelve su futuro en el elenco de Sevilla.

Hasta ahora, se desconocían contactos formales entre la ANFP y el “Ingeniero”. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz la reunión secreta que sostuvo el estratega nacional con el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa.

Según información de ADN Deportes, Correa se reunió con Pellegrini previo a la participación de Chile en el Mundial de Qatar Sub 17. En ese encuentro hubo una conversación entre ambos y el técnico dejó clara su postura: mientras la actual dirigencia se mantenga al mando de la ANFP, no asumirá la banca de la selección chilena.

Con este escenario, lo más probable es que Pellegrini renueve su contrato con el Betis por una temporada más, es decir, hasta 2027, año en el que eventualmente podría abrirse la puerta para su llegada a La Roja.

¿Por qué en 2027? Para entonces se espera que asuma una nueva dirigencia al mando de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile, organismo encargado de la selección chilena.

Frente a este panorama, una de las alternativas que se analiza en la ANFP es esperar a Pellegrini un año más, lo que implicaría mantener a Nicolás Córdova en un eventual interinato por alrededor de un año y medio.

La otra posibilidad es descartar definitivamente la opción del “Ingeniero” y buscar un técnico que asuma en marzo, con el objetivo de preparar a La Roja de cara al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.