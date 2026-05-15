La cooperación entre Chile y la Unión Europea (UE) se sigue fortaleciendo, consolidando a nuestro país como un líder regional y mundial en el desarrollo científico y tecnológico. Según explicó Claudia Gintersdorfer, embajadora de la UE en Chile, durante una reciente entrevista con Andrea Obaid, la estrecha relación entre ambas partes se ha coronado con el nuevo Acuerdo Marco Avanzado (AMA), cuyo lema actual juega con las siglas “Europa ama la ciencia” e incluye un capítulo fundamental dedicado a la cooperación en ciencia, innovación, tecnología y energía.

Esta alianza estratégica parte de la premisa fundamental de que la ciencia debe ser abierta e internacional, reuniendo a los mejores investigadores para no “reinventar la rueda” y para generar impactos positivos en la humanidad.

Uno de los hitos científicos más espectaculares impulsados por esta colaboración es el impresionante avance de la astronomía en suelo nacional. Gracias a las condiciones excepcionales de nuestro país, todos los centros del Observatorio Europeo Austral (ESO) se encuentran en Chile. En este ámbito, destaca la rápida construcción del Extremely Large Telescope (ELT) en Cerro Armazones, catalogado por la embajadora como un “milagro de ingeniería” de tecnología de punta que contará con un espejo de 39 metros de diámetro.

Este instrumento, único en el mundo, empujará las fronteras tecnológicas para responder las grandes preguntas del universo, como la posible existencia de vida extraterrestre. Para salvaguardar estos invaluables aportes a la humanidad, Gintersdorfer recalcó la vital importancia de proteger los cielos chilenos de proyectos industriales, como las plantas de hidrógeno verde, que pudiesen interferir con las observaciones.

En el ámbito del monitoreo espacial y la observación terrestre, el programa europeo de satélites Copérnicus juega un rol clave, teniendo su sede regional Copérnicus LAC en la Universidad de Chile. Estos datos satelitales hoy permiten confeccionar mapas urbanos, monitorear incendios forestales y evaluar detalladamente cómo la producción de litio impacta los niveles de agua en los salares de Atacama.

Mirador Copérnicus

Como gran hito futuro para acercar estos avances a la ciudadanía, se anunció que a mediados de 2027 se inaugurará el interactivo “Mirador Copérnicus” en el Cerro San Cristóbal, impulsado junto al Museo Interactivo Mirador (MIM) y Parquemet. En paralelo, se creará una incubadora de negocios vinculada a Open Beauchef para que diversas startups puedan utilizar estos datos gratuitamente en el desarrollo de soluciones innovadoras.

Becas para investigación en Chile

Finalmente, para potenciar el talento local y el intercambio bidireccional de conocimientos, la diplomática europea detalló las extensas opciones de financiamiento disponibles. La Unión Europea cuenta con “Horizonte Europa”, el mayor programa de investigación a nivel mundial, el cual posee una dotación de 95.000 millones de euros, cifra que podría casi duplicarse a 175.000 millones a partir de 2028. A este gigantesco fondo pueden postular universidades e investigadores de Chile y de todo el mundo.

De manera complementaria, existen beneficios directos como las prestigiosas becas Marie Curie, que actualmente apoyan la investigación avanzada de unos 50 científicos chilenos. Todo este ecosistema se nutre, además, de institutos de ciencia aplicada instalados en Chile, como Fraunhofer (Alemania), VTT (Finlandia) e Inria (Francia), los cuales vinculan el conocimiento directamente con la industria y el desarrollo social.