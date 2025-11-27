;

“Ha sido un año complicado para mí”: solo ha sumado un gol por la U de Chile en 2025, pero sueña con renovar su contrato

Maximiliano Guerrero destacó su cierre de temporada, aunque reconoció que nuevamente sufre problemas físicos que lo tienen en duda para jugar ante Coquimbo Unido.

Carlos Madariaga

Este jueves, Maximiliano Guerrero fue el encargado de anticipar, en conferencia de prensa, el partido del próximo martes, donde la U de Chile recibirá al campeón, Coquimbo Unido.

“Son dos rivales fuertes, sobre todo Coquimbo. Iquique se tiene que jugar todo. Tenemos que afrontarlo como lo hemos hecho todo el año, con mucha concentración y generando juego ofensivo siempre. Vamos a salir a buscar el resultado (...) Queremos enfocarnos en ganar esos seis puntos y ver qué pasa”, comentó el extremo, valorando la fórmula en la cual se impusieron el fin de semana, con un gol suyo, a O’Higgins.

“El último partido lo ganamos de buena forma, venimos jugando bien, nos sentimos con confianza y sabemos que podemos quedarnos con los tres puntos en casa”, planteó, desestimando que el irregular estado del césped del Nacional pueda complicarlos para el choque con los “piratas”.

“Nos ha tocado jugar en todo tipo de canchas, debemos estar preparados y hacer lo mejor posible. No debe ser un factor para que nos complique el partido”, dijo Maximiliano Guerrero, quien reconoció que está en dudas para aquel compromiso.

Tenía un desgarro por contusión, iremos viendo día a día a ver si llego al martes. Me venía sintiendo súper bien, termino el año de buena forma. El gol me deja contento, lo venía buscando hace tiempo, me deja con confianza”, enfatizó.

Las reflexiones de Maximiliano Guerrero

El extremo de 25 años aprovechó de hacer un balance de su 2025, donde ha sumado apenas un gol en 31 partidos, considerando que, además, recién pudo volver a jugar en abril tras lesionarse a inicios de temporada.

Ha sido un año complicado para mí, he tenido muchas lesiones por golpes, pero termino bien, me siento con mucha confianza. He pasado por altos y bajos, pero me quedo con el último tramo del torneo”, comentó, valorando lo que le ha dejado Gustavo Álvarez durante su permanencia en el club.

“He aprendido mucho, sobre todo en una posición donde no venía jugando mucho. He crecido mucho defensivamente, creo que soy un jugador más completo. Uno tiene que adaptarse al esquema, quedo más lejos del área rival, pero he tratado de ir sumándome cada vez más al ataque”, destacó, apuntando a seguir en el club, considerando que su contrato termina en diciembre de 2026.

Estamos en conversaciones, queremos renovar. Si se da la posibilidad de salir al extranjero, genial, es parte de los objetivos que uno se traza, pero ojalá se dé la renovación, sería importante para mí”, cerró Maximiliano Guerrero.

