Felipe Gutiérrez en la cuerda floja tras la goleada sufrida ante Palestino: “Fue el peor partido desde que yo estoy en Deportes La Serena” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Deportes La Serena vivió una dura noche de viernes al ser goleado 5-1 por Palestino en el Santa Laura por la fecha 12 de la Liga de Primera.

Al terminar el compromiso, los fanáticos del elenco granate que llegaron hasta Independencia gritaron pidiendo la salida del DT, Felipe Gutiérrez.

“Quiero básicamente pedirle disculpas a la gente que nos acompañó hoy día por la presentación que hicimos, lejos de nuestro nivel en todos los aspectos y, obviamente, pedir disculpas por la forma, por el resultado, por lo que está pasando”, recalcó, asumiendo también la mala racha defensiva del equipo, que ha sufrido 14 goles en los últimos tres partidos, incluyendo los 5 ante los árabes.

“Creo que fue el peor partido desde que yo estoy en el club, en ese sentido no lo puedo defender. Pero más allá de eso, creo que hay una parte importante. El año pasado se cambiaron cuatro técnicos y pelearon el descenso todo el año. Si el club demanda o la situación demanda que yo salga y que tenga que salir, es parte de un bien común que es para el club, no es para Felipe Gutiérrez. Hay que tomar una decisión con cabeza, en frío, ver qué es lo más conveniente, qué es lo que el club y los jugadores demandan”, recalcó el exvolante.

“En lo profesional siempre está la energía para seguir. Obviamente, hay que ver qué es lo más conveniente para el proceso, para el proyecto del club, y eso es lo más importante. Siempre está el club por delante de cualquier situación. Mi energía está siempre, es parte del deporte este tipo de situaciones”, puntualizó Felipe Gutiérrez, también defendiendo su proceso.

“Creo que en el Campeonato Nacional no estamos en una situación compleja. Son 14 goles en 3 partidos y en ese sentido me hago responsable, pero en el Campeonato Nacional hemos perdido 2 de los últimos 9 partidos. Mi cargo no lo he puesto a disposición en ningún caso”, recalcó el DT de los granates, a la espera de si será o no ratificado de cara al próximo duelo del equipo, el domingo 24 de mayo, cuando reciban a Deportes Limache.