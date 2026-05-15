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Sammis Reyes sorprende con anuncio y vuelve al extranjero: “Estoy muy emocionado...”

El ex jugador de la NFL llevará a cabo una gira por Norteamérica.

Felipe Romo

Sammis Reyes sorprende con anuncio y vuelve al extranjero: “Estoy muy emocionado...”

Sammis Reyes se convirtió en el primer chileno en llegar una de las ligas más competitivas del mundo, la National Football League. A pesar de que una lesión cerebral lo privó de sumar más minutos, siguió ligado al deporte y ha tomar un lugar como influencer en este rubro.

El deportista realizó un anuncio en sus redes sociales respecto a su futuro con un sorpresivo regreso al extranjero. En el marco del lanzamiento de su nuevo libro “Elige o Elegirán por ti”, el chileno realizará un tour en México.

Estoy muy emocionado, nos acaban de confirmar que nos vamos a México (...) dando una charla sobre cómo un latino que nunca había jugado fútbol americano logró llegar a la NFL con menos que el 0.001% de probabilidades”, contó en su video.

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El evento tendrá lugar en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones con fechas programadas entre el 23 y 24 de mayo.

“Me acompañaron en el basketball, en el football y ahora como empresario. Eso significa el mundo para mí. Este libro es un ‘gracias’ para ustedes por todo el cariño que he recibido todos estos años“, agregó el ex jugador.

El chileno formará parte de la Expo Sport Fitness, uno de los eventos más importantes del mundo fitness en el país ‘azteca’.

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