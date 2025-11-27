;

Multicampeón con la UC revela que Colo Colo lo quiso fichar y explica por qué rechazó a los albos: “No me dio ni chance...”

Germán Lanaro comentó que Pablo Guede lo llamó para que jugara en el “Cacique” en 2017.

Germán Lanaro, multicampeón con Universidad Católica, recordó un episodio que vivió cuando jugaba para los “cruzados” y su entrenador era Mario Salas.

El exfutbolista reveló que Colo Colo lo quiso fichar en 2017 y que Pablo Guede, DT de los albos en ese entonces, lo llamó por teléfono para convencerlo.

Me llamó Pablo (Guede) en ese momento, obviamente él para mí es referencia, pero yo tenía claro qué quería”, señaló el otrora defensa en diálogo con TNT Sports.

En la misma línea, el argentino explicó que Mario Salas fue clave para tomar una decisión ante el interés del “Cacique”. “Mario en ese momento me ayudó un montón. Cuando apareció ese llamado, él no me dio ni chance de pensarlo tampoco. Él se enteró por la prensa y me dijo ‘quiero que te quedes acá’”, comentó.

“Estaba claro que no me iba a mover de San Carlos, pero se valora cuando el técnico te manifiesta que te quiere, que eres importante y que puedes aportar al plantel. Hoy, que estoy al otro lado, trato de llevarlo a la práctica, porque para el jugador es importante sentirse querido en el lugar donde está”, concluyó el exjugador trasandino.

En su paso por Universidad Católica, Germán Lanaro ganó 10 títulos entre 2016 y 2021. Se coronó seis veces campeón del Torneo Nacional y conquistó cuatro veces la Supercopa del fútbol chileno.

