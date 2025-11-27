;

Fernando Ortiz sorprende con anuncio sobre Esteban Pavez y lanza duro reclamo a la ANFP: “Es un tema a rever”

El técnico de Colo Colo habló en la previa del decisivo duelo frente a Cobresal en El Salvador.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, habló en la previa del partido ante Cobresal por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2025 y anunció que Esteban Pavez volverá a la citación de cara al decisivo duelo de este viernes en El Salvador.

“Sí, Esteban va a estar convocado para el día de mañana. Sobre el tema de Esteban y demás, creo que ya hemos hablado suficiente”, declaró en conferencia de prensa.

Revisa también:

ADN

“Lo más importante es el día de mañana sacar un buen resultado en una cancha difícil y tratar de poder sellar un objetivo que teníamos por cumplir. Esperemos hacer un buen partido”, agregó.

Consultado sobre sus decisiones técnicas, el estratega argentino señaló que “no soy de los entrenadores que equipo que gana no se toca. Yo siempre pienso en qué poder lastimar al rival y si considero que un jugador que no haya jugado puede jugar, lo pongo".

“Me puedo equivocar, claro, pero sí trato de buscarle la vuelta con los jugadores que tengo y encontrarle una debilidad al rival y si es necesario lo puedo cambiar en el momento de tomar decisiones”, complementó.

La queja de Fernando Ortiz a la ANFP

Por otro lado, el técnico de los albos no ocultó su molestia por la reprogramación del duelo ante Cobresal. “Tratar de programar en nuestra liga es algo muy difícil de hacerlo. No solamente le pasa a Colo Colo, sino que a otras instituciones”, apuntó.

“Es un tema a rever a nivel organizativo y que podamos tener una estructura donde el entrenador y el club tenga algo ya programado desde hace tiempo", continuó.

“No solamente le hace un costo al club, sino que también a los entrenadores a la hora de tomar decisiones. Hasta el día de hoy no sabemos cuándo jugamos con Audax, pero bueno, hay que adaptarse. Es algo que como entrenador me puedo manifestar, pero siempre queriendo el bien para nuestra liga", remarcó.

Finalmente, Ortiz abordó su futuro en la banca de Colo Colo sostuvo que “en lo personal, yo lo dije y lo vuelvo a decir, vivo en el día a día con el partido que se aproxima en cada fin de semana”.

“Con nuestro presidente lo hemos hablado y lo ha dicho: el principal objetivo es el día de mañana y así sucesivamente hasta el siguiente partido, donde nosotros matemáticamente podemos decir que hemos logrado un objetivo y después se verá“, sentenció.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad